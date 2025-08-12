Najbolji i najluđi seks u životu doživećete sa ovim znakovima horoskopa, a jedan će vas uvek razočarati

Neki znakovi uživaju u igranju uloga, dok drugi vole klasično vođenje ljubavi. Nekima je potrebna duga predigra, dok su neki spremni za seks odmah i svuda.

Pojedini horoskopski znakovi su poznati po tome što su odlični u krevetu poput Škorpije, Ovna, Lava, Vage i Bika. I mnogi od tih istih znakova imaju tendenciju da budu pomalo ludi u krevetu, prenosi Zadovoljna.rs.

Filis Vega, autorka knjige „Erotska astrologija: otkrivene seksualne tajne vašeg horoskopa“, napravila je listu horoskopskih znakova i objasnila ko je najviše seksualno kompatibilan, kao i šta koji znak uzbuđuje.

Saznajte sa kojim horoskopskim znakom ćete imati najbolji seks.

Ovan

Seksualni stil: Strastveni i nestrpljivi, jedan od tri vatrena znaka, Ovnovi su ljubavnici koji žele odmah da pređu na stvar. Ne vole da se udvaraju cvećem i romantikom. Oni su glumci, a ne sanjari, i više vole sočan, energični nered nego dugotrajno vođenje ljubavi.

„Oni žele ono što žele, i žele to odmah“, kaže Vega. Ako ste vi ono što žele, imaćete posvećenog partnera koji želi da vam ugodi između u krevetu— ali bolje je da ne ulazite u predigru jer nećete dobiti mnogo.

Seksualno kompatibilni horoskopski znaci: Lav, Strelac, Blizanci, Vodolija.

Uzbuđuje: Sve drugačije, agresivni partneri. „Napad!“ kaže Vega. „Kod Ovna nema suptilnosti.“

Ne uzbuđuje: Isto-staro, isto-staro. Zakazivanje seksa svakog utorka i četvrtka sa vašim Ovnom je siguran način da mu na smrt dosadite.

Bik

Seksualni stil: Bikovi žele da piju i večeraju i polako zavode. Ovi senzualni ljubavnici razmišljaju o svojim odlukama, ali kada jednom odluče da ste vi ta/taj, želeće vas i samo vas. Pouzdan i lagodan Bik voli nekomplikovan seks i poseduje libido koji ga, kada se jednom oslobodi, drži celu noć.

Seksualno kompatibilni horoskopski znaci: Devica, Jarac, Rak, Škorpija, Ribe.

Uzbuđuje: Samo stavite čaršave na krevet, malo cveća u sobu, otvorite flašu finog vina i uključite muziku.

Ne uzbuđuje: Ako je gurnete uza zid ili se pojavite u njenoj kući u čudnom kostimu, vaš Bik će verovatno trčati vrišteći. Ovi tradicionalistički zemaljski znaci ne vole iskrivljenu zabavu.

Blizanci

Seksualni stil: Zbog toga što vazdušni znak, Blizanci se prvo stimulišu mentalno, a zatim fizički. Kada ga uzbudite, odvucite ga u spavaću sobu, jer Blizanci lako odlutaju. Seks će sigurno biti vruć i težak, i verovatno prilično brbljiv.

„Oni vole da pričaju tokom seksa; vole da pričaju o seksu“, kaže Vega. Izležavanje čini one rođene u znaku blizanaca nervoznima, tako da ne shvatajte lično kada vaš Blizanac želi da ustane iz kreveta nakon što doživi vrhunac.

Seksualno kompatibilni horoskopski znaci: Vaga, Vodolija, Ovan, Lav, Strelac.

Uzbuđuje: nevaljali razgovor i novine. Recite mu šta ćete mu uraditi, i, još bolje, učinite nešto što nikada ranije nije uradio. Blizanci se takođe često menjaju, pa će mu se možda dopasti akcija na krovu u utorak i lični ples u krilu u sredu.

Ne uzbuđuje: Iako mogu biti srećni u monogamnom odnosu, žele da se osećaju slobodnima.

Rak

Seksualni stil: „Rakovi nisu samo u krevet“, kaže Vega. Izuzetno emotivni Rak želi vezu, a kada te uhvati u svoje kandže, ne želi da te pusti.

Ovi intenzivni, ozbiljni, posesivni ljubavnici ciljaju na jednog partnera sa kojim će uživati u svojim omiljenim senzualnim aktivnostima. Iako u početku mogu biti stidljivi, oni su nežni i duboko privrženi kada se osećaju prijatno.

Seksualno kompatibilni znaci: Bik, Devica, Jarac, Škorpija, Ribe.

Uzbuđuje: Neka odlična hrana i puno poverenja. Spremite svom Raku obrok i dajte mu do znanja da može biti ranjiv sa vama i možda ćete doživeti da vam on zauvek ugađa.

Ne uzbuđuje: Šta god da radite, nemojte povrediti njihova osećanja. Ovaj super osetljivi vodeni znak se lako uvredi, a pošto ima najbolje pamćenje od svih horoskopskih znakova, nikada neće zaboraviti kako ste zeznuli stvar.

Lav

Seksualni stil: Lav želi da bude zvezda i dramatičan je u krevetu kao i u životu. Lav žudi za priznanjem i publikom, a ako nastavite da mu aplaudirate, on će vas zadovoljiti. „Žele da ih maze, bukvalno i fizički“, kaže Vega.

Ovi rođeni ljubavnici su izuzetno seksualni, inventivni i odani. Oni ne prihvataju ne kao odgovor, pa zašto se mučiti? Prepustite se i dozvolite im da naprave šou.

Seksualno kompatibilni znaci: Ovan, Strelac, Blizanci, Vaga, Vodolija.

Uzbuđuje: Beskrajno laskanje. Recite magnetnom Lavu da je predivan, duhovit i fantastičan u krevetu i gledajte kako njegov libido naglo raste.

Ne uzbuđuje: Lav mora biti glavni, ili barem misliti da je on glavni. Dakle, ako cenite svoj mir, nećete pokušavati da kažete Lavu šta da radi.

Devica

Seksualni stil: „Svi misle da je Devica čedna, ali oni su samo izbirljivi“, kaže Vega. Oni vole čisto i lepo okruženje. Oni su slatki, romantični, uredni ljubavnici koji uspevaju u mirnim vezama.

Iako mogu delovati šokirano kada im predložite nešto nevaljalo, oni su potajno oduševljeni. Zato nagovorite svoju Devicu na onu akrobatsku pozu o kojoj ste čitali u Kamasutri.

Seksualno kompatibilni znaci: Bik, Jarac, Rak, Škorpija, Ribe.

Uzbuđuje: Čista posteljina, tradicionalno udvaranje, rutina. Pažljivo postupajte prema njima, kupujte im lepe poklone, čitajte im poeziju i generalno se bavite njihovim dragocenim, staromodnim seksualnim senzibilitetom.

Ne uzbuđuje: „Ne bacajte ih na zemlju i ne pokušavajte ništa grubo“, upozorava Vega. Njih ne zanima ništa od toga.

Vaga

Seksualni stil: Sofisticirana Vaga je intelektualka i perfekcionista – ovaj znak je zaintrigiran erotikom i konceptualnim pristupima zadovoljstvu.

On je otvorenog uma, ali prefinjen, tako da će se verovatno složiti sa bilo čim, sve dok nije previše čudno.

Seksualno kompatibilni znaci: Blizanci, Vodolija, Ovan, Lav, Strelac.

Uzbuđuje: Lepo uređena spavaća soba, noć u gradu. Vagu uzbuđuju lepe situacije u kojima može da iskaže svoj stil. Možda je previše ljubazna da bi to rekla, ali ona zaista traži skupe poklone.

Ne uzbuđuje: „Bez grubog hotelskog seksa“, kaže Vega. Takođe bi bilo najbolje da izbegavate kampovanje. Vage nisu zainteresovane za vođenje ljubavi pod zvezdama osim ako nisu u luksuznoj kabini sa krovnim prozorima.

Škorpija

Seksualni stil: Svi znaju da su Škorpije ludaci. Međutim, tajanstvena i intenzivna Škorpija više voli celibat nego seks sa bilo kim. Nju zanima transformativno vođenje ljubavi, a ne seks od dvadesetak minuta.

„To mora biti više od seksa i ljubavi“, kaže Vega.

Seksi Škorpija ili je potpuno nezainteresovana ili je u potpunosti fokusirana na vas. Kada odluči da ste vi taj, pokazaće vam besmrtnu ljubav i mračnu erotsku akciju. Ako želite da budete sa Škorpijom, počnite da radite na svojoj izdržljivosti i pripremite se.

Seksualno kompatibilni znaci: Rak, Ribe, Blizanci, Vaga, Vodolija.

Uzbuđuje: Razumevanje. Kada znate šta voli vaša draga Škorpija, uradite to za nju. Ovom znaku možete slobodno ponuditi konopac i bič.

Ne uzbuđuje: Nasrtljivi ljudi. Ako mislite da imate kontrolu ili pokušate da je preuzmete, Škorpija će vas izbaciti sa koloseka.

Strelac

Seksualni stil: Ovaj vatreni, entuzijastičan svetski putnik učiniće da se osećate kao jedina osoba na svetu kada je u krevetu sa vama.

Dok ga imate, čeka vas sjajno vreme, jer je Strelac otvoren, avanturistički i posvećen zabavi. Očekujte da će postati požudan kada je na novom i uzbudljivom mestu. „Oni ti udovoljavaju i žele da im udovoljiš; pokušaće sve i vodiće ljubav bilo gde“, kaže Vega.

Seksualno kompatibilni znaci: Ovan, Lav, Blizanci, Vaga, Vodolija.

Uzbuđuje: Avantura. Naterajte Strelca da vas progoni. Isprobajte čudan seksualni položaj ili egzotičnu seksualnu tehniku, po mogućnosti u udaljenim mestima.

Ne uzbuđuje: Predvidljivost. Ako uvek želite da ostanete kod kuće i gledate filmove subotom, Strelčevi će se ubiti od dosade. Odmaknite se od dnevnika i spustite daljinski ako želite da vam se posreći kasnije.

Jarac

Seksualni stil: Ovi momci mogu izgledati kao radoholičari, ali kada jednog namamite u spavaću sobu, on će vam pokazati zbog čega je to tako. „Jarac je jedan od najstrastvenijih znakova“, kaže Vega.

Pošto je ljubavnik Jarac pouzdan, ambiciozan i odgovoran, on često sublimira svoju seksualnu želju. Međutim, ispod te profesionalne spoljašnjosti, on je spreman za akciju. Kada se zagreje, on je nežan, direktan i posvećen zadovoljstvu. Bonus: Ima veliku izdržljivost.

Seksualno kompatibilni znaci: Bik, Devica, Rak, Škorpija, Ribe.

Uzbuđuje: Jarčeve privlače pametni, ostvareni ljudi koji su voljni da naprave prvi korak i imaju strpljenja da ih odvuku s posla seksi odećom ili romantičnim obrokom. Oni vole da planiraju „seksualne noći“ unapred.

Ne uzbuđuje: Spontanost i čudaci. Jarac ne voli hirovite trzavice koje ometaju njegov prepun raspored, kao što ne voli da bude obuzet osobom koja se ne uklapa u njegov život.

Vodolija

Seksualni stil: Niko ne može da uhvati ove ekscentrike. Libido Vodolije raste kada je mentalno stimulisana; spremna je da pokuša sve ako zvuči zanimljivo.

Vodolija počinje sporo, ali može da se dovede u ludo strastveno stanje – i kada dođe do toga, oduševiće vas. Ali budite svesni da nikada ne možete u potpunosti posedovati neuhvatljive Vodolije.

Seksualno kompatibilni znaci: Blizanci, Ovan, Lav, Strelac.

Uzbuđuje: Razgovor, neobične ličnosti, intelektualne aktivnosti.

Ne uzbuđuje: Ako ste konvencionalni tip koji nema ni čudnu ni tamnu stranu, nećete biti zanimljivi Vodoliji. „Ako Vodolija misli da ćete joj oduzeti slobodu, trčaće u brda“, kaže Vega.

Ribe

Seksualni stil: Ovaj ljubavnik je kameleon, sposoban da promeni svoj stil u skladu sa vašim potrebama i željama. „Oni su emocionalni, a ne intelektualni“, kaže Vega.

Ono što je previše nevaljalo drugom znaku, za Ribu je samo zabava. Oni prilaze seksu otvorenog uma i otvorenog srca, uvek očekujući da će zajedničko vreme biti fantastično.

Seksualno kompatibilni znaci: Škorpija, Rak, Bik, Devica, Jarac.

Uzbuđuje: Kada ste vi srećni, on je srećan, pa se potrudite da pokažete svoju zahvalnost. Pošto su oni sanjari, Ribe često vole igre fantazije, pa im igranje sa raznim kostimima nije strano.

Ne uzbuđuje: Nemojte glumiti da ste kul sa Ribama, inače će izgubiti libido.

