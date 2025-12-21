Najgori astro parovi: Privlače se kao magnet, ali će jedno drugom uništiti život

Ovo su najgori astro parovi. Saznajte koji horoskopski znaci su magnetno povezani, a zapravo jedno drugom uništavaju život.

U svetu astrologije postoje kombinacije koje na prvi pogled deluju sudbinski, ali se u praksi pokažu kao fatalne greške. To su oni parovi koji osete neverovatnu hemiju već pri prvom susretu, nesvesni da su zapravo najgori astro parovi čija veza vodi u sigurnu propast.

Iako privlačnost može biti magnetska, karakterne razlike su toliko duboke da ljubav brzo prerasta u borbu za opstanak. Umesto mira i podrške, ovi znaci jedno drugom donose nemir i emocionalno iscrpljivanje koje ostavlja trajne posledice.

Ovan i Škorpija: Strast koja prži sve pred sobom

Ovo je klasičan primer gde najgori astro parovi pokažu svoje pravo lice čim prođe faza medenog meseca. Ovan je direktan i nestrpljiv, dok je Škorpija duboka, tajanstvena i sklona kontroli.

Između njih dvoje hemija je bolesna, ali ljubomora i potreba za dominacijom ih pojedu žive. Tu nema kompromisa – ili je po njegovom, ili je po njenom. Na duge staze, ovi znaci unište jedno drugo jer niko ne želi da spusti gard i prizna poraz.

Zašto ovaj spoj ne opstaje?

Ovan ne podnosi Škorpijinu potrebu da sve analizira i sumnja.

Škorpija nikad ne zaboravlja greške, dok Ovan želi da odmah krene dalje.

Konflikti su ovde svakodnevica, a ne izuzetak.

Lav i Bik: Rat dva najtvrđa tvrdoglavca

Kad se sretnu Lav i Bik, to je sudar dva ega koji ne znaju za povlačenje. Lav zahteva da bude centar sveta i traži stalno divljenje, dok Bik gleda svoju korist i ne planira da ikome titra. Privuče ih moć i snažna energija, ali se taj sjaj brzo ugasi.

Ovo su dokazano najgori astro parovi jer se niko ne pomera s mesta kada nastane problem. Bik bi da štedi i uživa u tišini, a Lav bi da troši i bude viđen. Njihov odnos se brzo pretvori u hladni rat u kojem se mesecima ne progovara ni reč.

Blizanci i Devica: Kad razum postane neprijatelj

Oba znaka su pod uticajem Merkura, što znači da je komunikacija u početku fantastična. Ipak, Blizanac je vetropir koji menja planove u sekundi, dok Devica ne može da funkcioniše bez striktnog reda i spiskova.

Ubrzo Devica počinje da zvocala, a Blizanac da beži od odgovornosti. Stalna kritika ubije svaku emociju, pa se ovi parovi obično rastanu uz mnogo teških reči i međusobnih optužbi.

