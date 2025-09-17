Najgori partneri prema horoskopu: Da li je vaš znak na listi?

Ko su horoskopski znakovi koji najčešće razočaraju u vezi? Proverite da li ste među njima.

Neki ljudi jednostavno nisu stvoreni za stabilne veze – barem ako pitate astrologe. Iako svaki znak ima svoje svetle strane, postoje oni koji u partnerskim odnosima češće prave haos nego harmoniju. Ako ste se ikada pitali zašto vam se ljubavni život raspada kao loš scenario, možda je vreme da bacite pogled na horoskop.

Blizanci – šarm bez garancije

Blizanci su zabavni, duhoviti i uvek puni priče. Ali kad dođe vreme za ozbiljnost, nestanu brže nego poruka bez odgovora. Njihova potreba za stimulacijom često ih vodi ka flertu, pa partner ostaje zbunjen i povređen.

Strelac – sloboda pre svega

Strelčevi obožavaju slobodu i avanturu, ali to često znači da ne znaju gde su granice. U vezi mogu delovati kao da su tu, ali im je misao već na sledećem putovanju. Emotivna dostupnost? Retko kad.

Vodolija – hladna analiza umesto topline

Vodolije su intelektualne, originalne i nekonvencionalne. Ali kad je u pitanju emotivna bliskost, često deluju kao da ste u vezi sa algoritmom. Njihova potreba za distancom može ostaviti partnera da se oseća nevidljivo.

Ovan – sve ili ništa (često ništa)

Ovnovi vole da osvajaju, ali kad osvoje – gube interesovanje. Njihova impulsivnost i potreba za dominacijom često dovode do konflikata. Ako ne dobiju ono što žele odmah, okreću se dalje.

Jarac – ljubav kao poslovni ugovor

Jarčevi su odgovorni i pouzdani, ali emocije im nisu jača strana. U vezi često deluju kao da vode Excel tabelu umesto srca. Partner se može osećati kao da mora da zasluži svaku sitnicu.

Škorpija – intenzitet koji guši

Strastveni, misteriozni i duboki – ali i posesivni, ljubomorni i skloni manipulaciji. Škorpije mogu biti najlepši početak i najgori kraj. Njihova potreba za kontrolom često uništi ono što je moglo biti lepo.

Da li je vaš znak na listi?

Ovaj tekst nije presuda, već poziv na razumevanje. Svaki znak ima potencijal da bude dobar partner – ako zna svoje slabosti. Ako ste se prepoznali, to nije kraj sveta. To je početak iskrenosti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com