Najiskreniji ljubavni partner rađa se u ovom znaku – s njim uvek znate na čemu ste

Prednosti: Iskrenost mu je najveća vrlina.

Ono što misli, to i govori. Ne podnosi igrice i natezanja. Partner s njim uvek zna na čemu je. Svojim rečima ume da motiviše drugu stranu i inspiriše je na akciju. Poštuje i uvažava partnerove stavove i onda kada mu ne idu u prilog.

Mane: Daje savete i onda kada se to od njega ne očekuje, kada partner želi da ga samo sasluša, zagrli ili uteši. Zna da bude naporan kada nešto traži ili kad misli da druga strana želi pomoć. Njegova iskrenost i dugačak jezik ponekad i zabole.

To je Strelac.

