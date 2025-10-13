Najlepši horoskopski znak, a njegovo srce najteže je osvojiti. Morate mnogo da se potrudite!

Astrolozi veruju da zvezde određuju i fizičke karakteristike horoskopskih znakova, a titulu najlepšeg po svim listama nosi – Vaga.

Vage se, navodno, zbog uticaja Venere, rađaju sa najlepšom fizionomijom, imaju najbolju simetriju lica i lepe su telesne građe.

Osim toga, Vage imaju urođen šarm koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim, tako da je uvek u centru pažnje.

Harizmatične su, zanosne i lako osvajaju ljude oko sebe. Znate one osobe koje kad uđu u prostoriju sve nekako zablista i ne možete da skinete pogled s njih? E, to je Vaga.

Vaga je vazdušni znak, izraženog intelekta i pronicljivog uma, a vladajuća planeta Vage je Venera, koja je nosi ka lepoti, umetnosti, kreativnosti. Vagu fascinira ravnoteža i simetrija.

Uvek teži harmoničnim odnosima s ljudima, ali ako želite suštinski da doprete do Vage, moraćete mnogo da se potrudite da dokažete da ste dostojni njenog poverenja.

U ljubavi traži savršenu ravnotežu duha i tela, partnera koji će je ispuniti na svim nivoima. Ona uživa kada je voljena i biće potpuno posvećena svom izabraniku. Ne igra igre i ne dopušta sebi greške, već svaki potez pažljivo promišlja. Vrlo je pažljiva, ali ponekad bolno iskrena. Ne podnosi nepravdu.

Saosećajne su

Možda nekad deluju kao hladne, ali osobe u znaku Vage jako su emotivne – najviše od svih znakova.

Može se reći da imaju zlatno srce i da su uvek spremne da pomognu i to do te mere da će radije naštetiti sebi nego dragim ljudima.

Optimistične

Koliko god nervozne i anksiozne bile u nekim situacijama, uvek će imati optimistične misli koje će prevladati.

Upijaju znanje

Još jedan kvalitet kojom zaslužuju titulu najboljeg znaka je intelektualnost i sposobnost za upijanje još znanja. Znaju dosta stvari iz različitih područja i posvećuju se stvarima koje ih interesuju.

To znanje i načitanost iskoriste u pravim situacijama.

Racionalne diplomate

Osim što znaju da budu poput pravih diplomata, Vage razmišljaju i donose odluke racionalno. Vole da razmisle o svemu unapred.

Nisu svađalice, izbegavaju konflikte i uvek pokušavaju da reše problem brzo i jednostavno

