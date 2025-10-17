Najmaštovitiji i najvatreniji znakovi, seks sa njima je prava avantura, uvek znaju šta rade!

Ako vodite ljubav sa nekim od ova 4 znaka u horoskopu, nikad to nećete zaboraviti: Oni su najvatreniji i najmaštovitiji.

Astrologija tvrdi da su ova četiri horoskopska znaka najstrastvenija i da je seks sa njima prava avantura. Prema nekim tumačenjima, postoje znakovi kojima je seksualna mašta izraženija i koji češće imaju snažnije želje i intenzivniji erotski pristup vezama. Ovo su ti znakovi:

Škorpija

Škorpija je najatraktivniji i najstrastveniji znak. On je tajnovit i otkriva svoje najskrivenije tajne samo svojim najbližima i najdražima. Ali kada zapalite vatru strasti u Škorpiji, budite spremni da izdržite toliku toplotu.

Zbog njegove strastvene prirode, možete pomisliti da je vatreni znak, ali on je zapravo vodeni znak, stoga ćete sa Škorpijom morati ili da potonete ili da plivate.

Ribe

Ribe su najstidljivije. One žele znati da su voljene, obožavane i željene i neretko će vreme provesti sanjajući o ljubavi s vama umesto da vam je iskažu tokom dana.

Ribe su strastvene i osećajne i kroz usmeravanje strasti u stvaralaštvo u stanju su da izraze svoje emocije na opipljiv način. Većina Riba poseduje duboke emocije, ali mnogi od njih nisu sasvim uvereni da su vredni ljubavi.

Lav

Lavovi su strastveni u odnosima i s idejama. Moraju da imaju sve najbolje, čak i partner mora da im bude najbolji. Oni će okrenuti svet kako bi se osećali važno. Vole sa strašću i entuzijazmom, ostavljajući vas u stalnoj potrebi i žudnji za većom dozom toga, ali mogu da postanu dominantni i zahtevni kada je reč o njihovim potrebama. Ako volite Lava, to vas stavlja u pokoran položaj u svakom trenutku. Ukoliko Lava želite da zadržite dugoročno, omogućite mu da preuzme vođstvo.

Vaga

Vage su stvorenja koja vole ravnotežu. Oni vole da daju, ali zbog svoje diplomatske naravi očekuju reciprocitet. One su strastvene u ljubavi, ali ne na zahtevan ili agresivan način. Ljubav s njima uključuje šetnje na plaži, večere uz sveće, slatke poklone i zavodljive susrete koji hrane njihovu potrebu za romantikom i povezivanjem s drugima. Ako želite miran, pun ljubavi i ne preterano ekspresivan odnos, Vaga je znak za vas.

(Krstarica/Srbijadanas)

