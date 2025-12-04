Najniži standardi u ljubavi su kod ova 4 znaka, oni pristaju i na mrvice!

Često pristaju na veze i ponašanja koja su daleko ispod onoga što zaslužuju. Najniži standardi u ljubavi su kod Riba, Raka, Vage i Device.

Jednostavno ne znaju da prepoznaju sopstvenu vrednost, zbog čega često pristaju na veze i ponašanja koja su daleko ispod onoga što zaslužuju. Najniži standardi ljubavi su kod Riba, Raka, Device i Vage.

Umesto da čekaju osobu koja će ih tretirati s poštovanjem, zadovoljavaju se mrvicama.

U nastavku donosimo četiri znaka zodijaka s najnižim standardima koji bi trebali očekivati više od svojih partnera, prema astrolozima Collective Worlda.

Vaga – veruju da svi imaju dobro srce

Vage su poznate po tome da u ljudima vide ono najbolje, ali upravo ih ta osobina često košta. Njihovi su standardi preniski jer se fokusiraju na potencijal partnera umesto na stvarnu osobu pred sobom. Zbog svoje velikodušnosti, spremne su oprostiti gotovo sve ako veruju da neko u suštini ima dobro srce.

Uverene u moć promene, daju bezbrojne druge prilike, nadajući se da će se partner s vremenom početi ponašati ispravno. Ipak, ključno je zapamtiti da će se prava osoba prema vama odnositi s poštovanjem danas, a ne u potencijalnoj budućnosti.

Rak – veruju u pravu ljubav

Kada se Rakovi zaljube, to čine celim bićem. Njihova duboka emocionalna povezanost razlog je zašto im standardi padaju – toliko se nadaju da su pronašli „onu pravu“ osobu da ne žele dopustiti da išta uništi tu iluziju.

Spremni su da veruju partneru čak i kada se priče ne poklapaju i intuicija im govori drugačije. Jednostavno, previše žele da veza uspe i odbijaju da razmišljaju o mogućnosti da su izdani ili prevareni.

Devica – poverljivost ih čini ranjivim

Djevice su po prirodi izuzetno povjerljive, što ih čini ranjivim. Sklone su da sve što čuju uzmu zdravo za gotovo, zaboravljajući pritom da nisu svi ljudi iskreni i transparentni kao one same.

Neki ljudi spremni su na sve kako bi dobili što žele pa čak i da lažu i obećavavaju brda i doline. Partner vam može govoriti sve ono što želite čuti samo kako bi vas iskoristio.

Zato je ključno da Device pažljivo gledaju dela, a ne samo reči. Poklapaju li se priče? Je li ta osoba zaista dobar partner ili se samo takvom predstavlja?

Ribe – najniži standardi zbog prevelikog srca

Ribe su jednostavno „predobre“ za svoje dobro. Uvek daju drugu, treću pa i četvrtu priliku, čak i onima koji to nimalo ne zaslužuju. To čine jer ne žele ispasti okrutne ili pretpostaviti ono najgore u ljudima.

Njihov urođeni optimizam često ih navede da veruju u promenu čak i kad nema nikakvih dokaza da se partner uopšte trudi. Standardi su im niski jer im je srce preveliko, ali to se može promeniti. Ribe trebaju da znaju da nije okrutno tražiti ono što zaslužuju niti je okrutno skloniti iz života ljude koji im ne čine dobro.

(Krstarica/Index.hr)

