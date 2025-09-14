Najopasniji ljubavnici horoskopa: U krevetu nikada ne prave kompromise

Astrološke preporuke ne treba uzimati previše ozbiljno, ali kad je reč o strasti, ovi znakovi ne prave kompromise. Njihova intenzivna priroda može zračiti neodoljivom privlačnošću, ali i ostaviti bolne tragove.

Škorpija

Škorpije su oličenje intenziteta i posesivnosti. Njihova strast pretvara odnose u opsesiju, a duboka tajnovitost često vodi manipulaciji čim osete da gube kontrolu.

Ovan

Ovnovi uranjaju u ljubavne avanture sa neutašivom energijom. Žele sve i odmah, što turbulentnim mogu učiniti i najsmislenije veze, ali njihova iskrena strast retko koga ostavlja ravnodušnim.

Blizanci

Blizanci privlače šarmom i duhovitošću, ali njihova nepredvidljivost unosi nemir. Oni donose intenzivno uzbuđenje i, ponekad, haos – što ih čini opasnim za one koji žude za sigurnošću.

