Najsurovije su žene rođene u ovim znacima horoskopa, one nikom ne praštaju i ne kaju se zbog toga!

Ako poklonite srce nekom od ovih horoskopskih znakova, možda nikada nećete moći da se oporavite od bola i slomljenog srca koje će vam prirediti.

Ovan: Beskompromisna ratnica

Kada nešto želi, ide ka tome bez obzira na prepreke — pa i ljude.

Ne pokazuje mnogo empatije kad je fokusirana na cilj.

Ako je povredite, nećete dobiti drugu šansu — preseče bez oklevanja.

Ove osobe mogu biti ravnodušne i neemotivne kada god to požele. Upamtite da iznad svega u životu, Ovnovi cene svoje ciljeve i snove. Ne plaše se da se odreknu bilo čega što im je prepreka na putu da ih ostvare.

Neće obraćati mnogo pažnje na to kako njihove reči i dela utiču na vas. Oni su sebični i učiniće sve da naprave ime. Veza sa vama nikada neće biti u prvom planu na njihovoj listi prioriteta.

Bik: Tvrdoglava osvetnica

Odana dok je voljena — ali ako je izdate, postaje nemilosrdna.

Ne prašta lako i zna kako da vas kazni tišinom, ignorisanjem ili hladnim distanciranjem.

Njena surovost dolazi iz dubokog razočaranja, ne iz zlobe.

Odlučnost. Ovo je i najbolja i najgora stvar kada je u pitanju karakter Bikova. Ništa ih neće zaustaviti da dobiju ono što žele. Veoma su tvrdoglavi na svoj način. Ne vole promene i ne prilagođavaju se dobro.

Jednom kada nešto odluče, veoma ih je teško ubediti da postoji i drugi način. Zbog toga je veoma teško voditi raspravu sa njima. Kada se osete ugroženim, postaju nemilosrdni u svojoj odbrani.

Imajte na umu da su Bikovi i veoma odani. Jednom kada zaslužite njihovo poverenje, braniće vas do kraja sveta. Međutim, ako ih izneverite, teško će vam oprostiti. Njihova lična životna misija tada postaje da osobi koja ih je izdala, naprave pakao od života.

Lav: Ponosna i osvetoljubiva

Ako povredite njen ego, neće vam oprostiti — ni zaboraviti.

Može delovati nežno, ali kad se oseti ugroženo, postaje dominantna i hladna.

Njena surovost je često reakcija na nepoštovanje.

Ne zavaravajte se činjenicom da su Lavovi ljubitelji života. Oni su veoma sujetna i opsednuta sobom sorta ljudi i nemilosrdni su u potrazi za svojom srećom.

Oni si obično fini, ali zbog strasti koju gaje prema sebi, često su okrutni na račun ljudi najbližih njima. Oni zaista ne mare da li će vas povrediti dok god su oni zadovoljni time što su uradili. Oni su takođe neverovatno osvetoljubivi.

Oni su emotivno gladna stvorenja i neće oprostiti onima koji nisu ispunili njihove potrebe. Imaju dominantnu ličnost i ne mare za uticaj svojih reči i dela na druge ljude. Nestrpljivi su i vaš sat neumitno otkucava kada ste u vezi sa Lavom.

Devica: Kritična i nemilosrdno iskrena

Neće vas povrediti fizički — ali rečima može razoriti.

Njena analiza je precizna, a kritika bez milosti.

Surovost dolazi iz potrebe za istinom, čak i kad boli.

Device su perfekcionisti, ali to verovatno već znate. Kada upoznate Devicu, odmah možete primetiti da kod nje postoji neka stegnutost, koje nema kod ostalih znakova Zodijaka. Međutim, oni generalno imaju veliko i nežno srce.

Uvek će biti od pomoći kada je to potrebno. To ne znači da ne umeju biti i nemilosrdni. Veoma su iskreni i bez dlake na jeziku. Oni nisu slatkorečivi. Ne osećaju da bi trebalo da cenzurišu sebe zbog osećanja druge osobe.

Uvek će reći ono što im je na umu ne mareći za negativan uticaj koje njihove reči mogu imati na ljude oko njih.

Škorpija: Škorpija – Emotivno opasna

Njena surovost je psihološka — zna gde boli i ne boji se da udari tamo.

Ako je izdate, postaje hladna, osvetoljubiva i zatvorena.

Njena tišina zna da bude najglasnija kazna.

Evo dobrog saveta koji morate uvek da imate na umu ako se upustite u vezu sa Škorpijom: Nemojte ih nikada naljutiti. Ne želite da iskusite njihov bes. Oni ne opraštaju i tu činjenicu ne želite da proverite.

Možete moliti za milost nakon što ih povredite, ali vam oni neće oprostiti. Neće vas ni čuti. Zadovoljni su tek kada uzmu pravdu u svoje ruke. Žele da se osvete na sebi svojstven način.

Zaključak: Ove žene Zodijaka važe za najsurovije, ali ne i nužno zle, već nemilosrdne kada su povređene, izdane ili kada štite svoje ciljeve. Njihova snaga dolazi iz emotivne otpornosti, odlučnosti i sposobnosti da preseku bez kajanja. Naravno, ove osobine ne znače da su ove žene „loše“, već da su izuzetno jake, nepokolebljive i spremne da se zaštite po svaku cenu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com