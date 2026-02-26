Najvatreniji ljubavnik je muškarac u ovom znaku: Ako vam se posreći, ne puštajte ga!

Svaki horoskopski znak se po nečemu ističe. Astrolozi smatraju da je Škorpija aspolutni pobednik i nosi titulu "najvatreniji ljubavnik".

Da li ste vi srećnica koja svako veče leže sa ovim vatrenim ljubavnikom? Astrolozi smatraju da je jedan znak horoskopa najvatreniji ljubavnik.

Kada je reč o astrologiji, svaki horoskopski znak ima svoje jedinstvene karakteristike. Neki su poznati po svojoj inteligenciji, drugi po kreativnosti, a neki po tome što uvek znaju da usreće partnerku u krevetu..

Iako sledeći muški znaci zaslužuju titulu “najvatreniji ljubavnik“, astrolozi navode da je jedan među njima apsolutni pobednik.

Ovan – obožava eksperimente

Vatreni Ovan će brzo i bez ustručavanja pokazati svoju seksualnu energiju, i apsolutno ga neće biti briga kakav utisak ostavlja.

Upravo zbog svog samopouzdanja i retkog stava i energije smatraju ga jednim od najboljih ljubavnika među horoskopskim znacima.

Obožava da eksperimentiše, te odlično poznaje anatomiju svog partnera, kao i glavne erogene zone. Sve poze su mu omiljene.

Vodolija – tačno znaju šta je potrebno

On zna da vas usreći ispod čaršava. Ako poznajete neku Vodoliju, onda ste se sigurno susreli sa njenom intelektualnom arogancijom, koja može da vas odbije ili magnetski privuče.

Kako u životu, Vodolije su ekscentrične i na ljubavnom planu. Ovaj znak ima specifičan ukus kod biranja partnera, pa nekada ni sami nisu sigurni šta ih je tačno privuklo.

Iako u ranoj fazi života prave loše izbore, kasnije na osnovu iskustva, tačno znaju šta im je potrebno. Savršeni su ljubavnici, uživaju u seksualnim igrama.

Ribe – najnežniji ljubavnik

Ribe se smatraju veoma nežnim ljubavnicima kojima možete u potpunosti verovati.

Oni nisu skloni prevarama, a nikada neće zapostaviti porodicu jer im je ona previše bitna.

Muškarci u znaku Ribe se opisuju kao veoma poželjnim partnerima za seks, a posebno su dobri u tome kada iskreno nekoga vole.

Škorpija – apsolutni pobednik

Ipak, apsolutni pobednik je Škorpija. Ovaj znak je sinonim za seksualnost, erotiku i sve manifestacije telesne ljubavi, a poznato je da mu je još antička astrologija dala počasnu titulu najboljeg ljubavnika.

Ipak, retki su muškarci Škorpije koje su sve svoje emocije priklonili jednoj ženi, te treba biti obazriv.

U njega je lako zaljubiti se, jer osvaja prodornim pogledom i seksepilom koji je često neodoljiv.

