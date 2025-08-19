Ne, nisu Škorpije: Ovaj znak je ubedljivo najseksipilniji – najviše privlači suprotni pol!

Vaš horoskopski znak može da kaže dosta toga o vašem seksepilu i o tome koliko privlačite druge

Jedan sajt za upoznavanje sproveo je istraživanje koji horoskopski znak je najprivlačniji ostalima.

Iako možete da se ne slažete sa njihovim rezultatima, ova dejting aplikacija predstavila je podatke o tome da jedan znak izaziva najviše interesovanja kod suprotnog pola.

Ispostavilo se da se na vrhu liste nalaze Ribe sa svojom senzitivnom i šarmantnom prirodom najviše od svih ostalih znakova privlače suprotan pol.

Poslednje mesto zauzeli su Rakovi, koji izgleda previše kriju svoje emocije i osećanja, ali to je za njih već stara priča.

Lista je krajnje zanimljiva jer 5. mesto dele Škorpija i Devica, a na 7. mestu zajedno su se našli Lav, Blizanci i Bik.

Pogledajte listu znakova prema privlačnosti:

1. Ribe

2. Ovan

3. Vodolija

4. Jarac

5. Škorpija i Devica

6. Vaga

7. Blizanac, Lav i Bik

8. Strelac

9. Rak.

