Nedeljni ljubavni horoskop od 29. septembra do 5. oktobra: Šta vas čeka u srcu

Ova sedmica donosi osećaj povratka normalnosti posle sezone pomračenja, dok Merkur pravi kvadrat sa Jupiterom i atmosfera postaje optimistična ali ponekad i preuveličana, a vikend obećava hrabrost i mogućnosti pod gotovo punim Mesecom u Ovnu koji će naglasiti akciju i impulsivnost.

Pun Mesec u Ovnu može doneti nagle reakcije i pojačanu strast, ali i kratki fitilj; biće važno kontrolisati iritaciju i paziti na konfuziju jer će Mesec biti u aspektu sa Neptunom, dok uticaji Urana i Pluta otvaraju mogućnosti za hrabre poteze u ljubavi.

Ovan

Svetla su na vama — želite dublje veze i postoji šansa za intenzivnije emotivno povezivanje dok Mars utiče na polje intime; očekujte veću strast i pokretljivost u odnosima.

Bik

Odluke su ključne: sedmica traži razjašnjenje u vezi; staro emotivno „prtljag“ može isplivati na površinu tokom punog Meseca i biće vreme za puštanje onoga što vas koči.

Blizanci

Namere postaju jasnije, ljubav potezi se ubrzavaju dok Venera tranzitira vaše polje radosti; društveni susreti i umrežavanje donose romantične prilike.

Rak

Početak sedmice donosi jasnoću oko partnera; Mars u polju ljubavi može vas gurnuti napred prema novim susretima ili produbljivanju postojećih veza.

Lav

Retrogradni Saturn u vašem osmom polju podstiče refleksiju o osećanjima u vezi; ako ste slobodni, komunikacija i umrežavanje mogu otvoriti nova vrata.

Devica

Nakon teškog perioda pomračenja, doneli ste odluke u vezi i sada ste spremni da postavite namere; početak sedmice nosi mogućnost novog susreta, a vikend može podići vezu na viši nivo.

Vaga

Venera u vašem prvom polju pojačava privlačnost i toplinu u odnosima; kraj sedmice usmerava pažnju ka partneru ili potencijalnoj novoj vezi sa jakim potencijalom za početak.

Škorpija

Fokus je na komunikaciji i dubljem povezivanju; iskreni razgovori sada imaju moć da učvrste vezu više nego puko delovanje, pa isključite telefone i posvetite se jedno drugom.

Strelac

Pun Mesec pada u vaše polje romanse — vreme je za produbljivanje veze ili opuštanje i zabavu sa partnerom; budite spremni da pustite kontrolu i dozvolite da se stvari odvijaju.

Jarac

Emocionalno prizemljenje i prioritizacija odnosa su teme sedmice; posvetite vreme partneru i planirajte zajedničke trenutke, uprkos poslovnim obavezama.

Vodolija

Smanjite tempo aktivnosti i usmerite energiju na jednu važnu vezu; razgovori o budućim planovima i dugoročnim ciljevima biće ključni za stabilnost odnosa.

Ribe

Posle izazovnog pomračenja, energija se olakšava i odnosi koji su opstali sada mogu rasti; ako ste okončali nešto naprasno, verovatno je da je to bila potrebna i ispravna odluka

