Nedeljni ljubavni horoskop za 16. – 22. mart: Stiže preko potrebna promena, i romantika

Mlad Mesec izlazi u Ribama 18. marta, nosi snažan talas intuicije i emocionalne energije. Nedeljni ljubavni horoskop donosi mnoge promene.

Nedeljni ljubavni horoskop za 16. – 22. mart 2026. donosi nedelju strasti i romantike za svaki horoskopski znak.

U stanju smo da osetimo dubok kontakt sa drugima, tako da biste mogli iznenada videti nekoga u drugačijem svetlu. Venera pravi kvadrat sa Jupiterom istog dana, što je obično pozitivno za veze i društvene aktivnosti jer ćete želeti društvo i ljubav.

Sunce se pridružuje Veneri u Ovnu 20. marta, istog dana kada se dešava prolećna ravnodnevica i Merkur kreće direktno. Iako je retrogradni Merkur završen, još uvek nismo izašli iz opasnosti. Kada je planeta u stacionarnom položaju, ona je najmoćnija, tako da nas čeka još iznenađenja kako budemo saznavali više informacija.

Nesporazumi zbog nedostatka jasnoće ili zabune oko toga odakle dolaze drugi su i dalje verovatni, zato koristite pažljivu komunikaciju. Merkurova stanica u Ribama traje do 24., tako da je bolje ne započinjati nove stvari dok Merkur ne počne da se kreće napred 25. marta ili kasnije.

Nedeljni ljubavni horoskop za 16. – 22. mart 2026:

Ovan – moguća mentalna i emocionalna konfuzija

Mlad mesec ove nedelje pada u vašu 12. kuću, što često može doneti probleme i stari emocionalni prtljag sa kojim se treba nositi. Merkur takođe okreće stacionarni direktno u vašoj 12. kući, zato budite svesni da može doći do mentalne i emocionalne konfuzije.

Kada Sunce pređe u vaš znak 20. marta, verovatno ćete se vratiti na staro ja. Pored toga, sa Venerom u vašoj prvoj kući, ako je bilo problema u vezi, oni se mogu rešiti ove nedelje.

Bik – promena ponašanja u vezama

Ako ste slobodni, ove nedelje se možete okrenuti vezama usmerenim ka zajednici ili provoditi više vremena u svojim uobičajenim društvenim grupama.

Bez obzira da li ste slobodni ili u vezi, mlad mesec je idealno vreme za povezivanje ili provođenje kvalitetnog vremena sa voljenom osobom.

Kako sezona Ovna počinje 20. marta, nemojte se iznenaditi ako uđete u period samorefleksije i promene ponašanja koja može pomoći vašim vezama.

Blizanci – novi počeci u ljubavi

Ova nedelja predstavlja nove početke u vašem ljubavnom životu, iako biste i dalje mogli da se suočite sa nekim problemima sa Merkurom, vašom vladajućom planetom, retrogradnim.

Ako ste slobodni, očekujte više druženja. Ako ste u partnerstvu, vi i vaša posebna osoba možda ćete želeti da se više angažujete u zajednici i više družite ove nedelje.

Rak – uzbudljiv period

Vaš romantični život ima koristi od aktivnosti na daljinu ove nedelje, uključujući putovanja ili upoznavanje nekoga ko živi na drugom mestu ili čak u drugoj zemlji.

Ovo je nedelja za proširenje vaših vidika i potencijalno je uzbudljiv period. Samospoznaja i pronalaženje sreće u ljubavi su u prvom planu ove nedelje.

Lav – stabilan ljubavni život

Empatija i toplina povećavaju vaše šanse za stabilan ljubavni život ove nedelje. Fokus je na saosećanju i razumevanju koji mogu podstaći veću intimnost.

Verovatno ćete se udaljiti od bilo koje veze koja je nadživela svoju svrhu ili se na bilo koji način osećala ograničavajuće. Sada je vreme za autentično samoizražavanje.

Devica – prekretnica ili resetovanje u vezi

Mlad mesec 18. marta pada u vašu kuću partnera. Ovo označava prekretnicu ili resetovanje u vašoj vezi.

Komunikacija može biti malo problematična ove nedelje jer je Merkur i dalje retrogradan, ali trebalo bi da budete u stanju da se snađete.

Posle 20., vaš intimni život postaje važniji, zajedno sa načinom na koji vas neko u vašem životu čini da se osećate.

Vaga – stara osećanja ili emocionalni teret se vraća

Venera, vaša vladajuća planeta, ove nedelje tranzitira kroz vašu kuću partnera. Kada joj se 20. marta pridruži Sunce, možete početi da se osećate i delujete direktnije u pogledu onoga što želite od svog partnera, kaže vaš nedeljni ljubavni horoskop.

Neka stara osećanja ili emocionalni prtljag mogu ponovo izbiti. Ako je tako, to je samo da biste ih se mogli osloboditi, što će koristiti svakoj trenutnoj vezi.

Škorpija – uzbudljiva nedelja

Ovo je prilično uzbudljiva nedelja sa mladim mesecom u vašoj 5. kući ljubavi. Ako ste slobodni, mogli biste upoznati nekoga ili bi veza mogla da pređe na novi nivo.

Ove nedelje ćete se verovatno ponovo povezati sa nekim koga ste ranije poznavali. U svakom slučaju, vaš fokus je ljubav i imate mnogo toga čemu se radujete.

Strelac – sanjarite o ljubavi, avanturi i uzbuđenju

Mlad Mesec u Ribama 18. marta, može vas naterati da sanjate o ljubavi i, naravno, pošto ste Strelac, o avanturi i uzbuđenju.

Ulazite u novi ciklus dok Sunce (i Venera) tranzitiraju kroz vašu 5. kuću ljubavi. Neptun i Saturn su takođe u vašoj 5. kući, a Saturn predstavlja nekoga koga ste poznavali ranije ili ko je malo stariji od vas. Izgleda dobro ove nedelje!

Jarac – mnogo zanimljiviji ljubavni život

Vaš nedeljni ljubavni horoskop donosi mnogo zanimljiviji i emotivniji ove nedelje, ali na dobar način.

Uskoro vas očekuje neki novi početak. Ako ste u vezi, ova nedelja vas stavlja na autentičniji put sa nekim ko vas voli baš takve kakvi jeste.

Vodolija – stavite sve karte na sto

Ako ste finansijski povezani sa nekim ili delite zajedničke resurse, Vodoliji, početak nedelje bi mogao doneti izvesnu napetost. Ulazak Sunca u Ovna 20. marta stavlja fokus na komunikaciju sa partnerom ili ljubavnom osobom.

Važno je da ove nedelje sve karte stavite na sto i vodite otvoren i iskren razgovor.

Ribe – preispitajte samopoštovanje

Mlad mesec 18. marta, baca svoju svetlost na vas i kuda želite da idete odavde u pogledu mnogih stvari, uključujući i ljubav.

Jupiter, planeta ekspanzije, sada je direktno u vašoj 5. kući ljubavi. Ako Jupiterovi ekspanzivni zraci do sada nisu očigledni u vašem ljubavnom životu, biće ove nedelje.

Pogledajte svoje samopoštovanje ove nedelje. Da li je tamo gde bi trebalo da bude ili bi trebalo da poradite na tome?

(Krstarica/YourTango)

