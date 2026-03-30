Nedeljni ljubavni horoskop za 30. mart – 5. april: Najbolja nedelja za ljubav posle dugo vremena

Nedeljni ljubavni horoskop za 30. mart do 5. aprila 2026. godine, najavljuje prelepu nedelju za romantični život svakog horoskopskog znaka dok Venera menja znake i doživljavamo harmoničan pun Mesec.
Pun Mesec izlazi 1. aprila u Vagi. Ovaj horoskopski znak vlada brakom i posvećenim vezama, tako da je ovo savršen mesec za ljubav. Ove nedelje težimo miru i harmoniji, posebno u vezama. Ako je bilo nekih nedavnih problema, pun Mesec u Vagi mnogo pomaže u postizanju kompromisa i vraćanju stvari na pravi put.
Venera ulazi u horoskopski znak Bika 30. marta. Venera je planeta koja vlada našim ljubavnim životima, lepotom, vrednostima i novcem. Venera u Biku je opuštena i relaksirajuća vrsta energije usmerena na bogatstvo naših čula, posebno ukusa, mirisa, dodira i senzualnosti. Ovo je vreme za opuštanje i uživanje u našoj okolini, odvajajući vreme da primetimo lepotu u malim stvarima koje donose udobnost i zadovoljstvo. Pošto je Bik zemljani znak, osećamo se mirnije i stabilnije kada se ove nedelje povežemo sa zemljom šetnjom ili baštovanstvom, a inače smo malo popustljiviji.
Iako je generalno divna nedelja za ljubav, postoje dva dana na koja treba obratiti pažnju. Venera 3. aprila pravi kvadrat sa Plutonom, što može biti teška energija za veze i obično se odnosi na opsesivnost ili ljubomoru. Sumnja i nepoverenje mogu biti prisutni u petak, pa je važno biti svestan ove energije i kloniti se ove vrste negativnosti.
Srećom, Merkur pravi trigon sa Jupiterom istog dana, što može uravnotežiti deo negativnosti svojom uzdižućom energijom. Zatim, Sunce pravi kvadrat sa Jupiterom 5. aprila, što ukazuje na opušten i lenj dan. Međutim, budite svesni da nešto može preterati, ali to retko predstavlja problem. Hajde da pogledamo kako se astrološki znaci snalaze u ljubavi ove nedelje:
Ovan – manje impulsivna nedelja
Ovne, kako Venera napušta vaš znak i ulazi u Bika u ponedeljak, energetska promena stvara nedelju koja podstiče utemeljeniju i manje impulsivnu komunikaciju, što može ojačati veze.
Mesečeva opozicija prema Marsu u utorak može dovesti do samorefleksivnog razmišljanja o promeni određenih negativnih ponašanja.
Bik – privlačite druge kao magnet
Bikovi, Venera je zvanično ušla u vašu prvu kuću sopstva, koja predstavlja vas lično. Ove nedelje se osećate odlično i izgledate dobro. Nećete imati problema da privučete druge k sebi.
Kvadrat Venera-Pluton pada u vaš znak 3. aprila, zato budite svesni da ovo može stvoriti neke turbulentne energije ako niste pažljivi.
Blizanci – šansa da se oslobodite balasta
Blizanci, verovatno se ove nedelje osećate mnogo emocionalnije svesnije. Pun Mesec u Vagi pada u vašu petu kuću ljubavi 1. aprila. Ovo je prilika da se zaista povežete sa ljubavnim interesom ili upoznate nekoga novog ako ste slobodni.
Trećeg možete otkriti da se pojavljuje neki stari prtljag u vezi sa vezama. Ovo je nedelja da ga se zauvek oslobodite.
Rak – ostavite stare probleme iza sebe
Rak, ovo je odlična nedelja da usporiš i povežeš se sa svojim emocijama.
Ionako osećaš duboko, ali ove nedelje imaš više emocionalne jasnoće i bolju sposobnost da se duboko povežeš sa Venerom koja je sada u Biku. Pokušaj da ne dozvoliš da stari problemi postanu problem, posebno u drugom delu nedelje.
Lav – romantika u usponu
Pun Mesec ove nedelje je u znaku komunikacije, Lave. Neko ima nešto veoma važno da ti kaže, i ovo je verovatno nedelja kada će to konačno i učiniti.
Privlačnost se produbljuje ove nedelje, gurajući te dublje u romantičnu teritoriju sa partnerom.
Devica – upoznaćete nekoga ili putovati
Pun Mesec izlazi u vašoj drugoj kući ove nedelje, Devici, koja vlada ne samo novcem već i samopoštovanjem. Ako je ovo nešto na čemu biste mogli da radite, ovo je nedelja za to.
Venera u Biku je veoma kompatibilna sa vama. Počevši od ove nedelje, verovatno ćete planirati putovanje sa ljubavnom osobom ili upoznati nekoga na daljinu.
Vaga – veza konačno prelazi na viši nivo
Pun Mesec izlazi u vašem znaku 1. aprila, Vaga. To znači da je pažnja usredsređena na vas i ono što želite ove nedelje, tako da biste mogli biti u centru nečije pažnje.
Počevši od 30. marta, Venera u Biku donosi dublja osećanja. Pošto pada u vašu osmu kuću intimnosti, veza će verovatno uskoro preći na novi nivo, kaže vam nedeljni ljubavni horoskop za 30. mart – 5. april 2026. godine.
Škorpija – vreme oslobađanja
Pošto pun Mesec pada u vašu 12. kuću tajni i nesvesnih misli, ove nedelje, možda ćete želeti da provedete neko vreme sami razmišljajući o stanju svojih odnosa. 12. kuća može da probudi stare negativne načine razmišljanja, Škorpije, a ovaj pun Mesec je moćno vreme oslobađanja.
Venera ulazi u vašu sedmu kuću partnera 30. marta, što dodaje neku preko potrebnu energiju utemeljenja vezi.
Strelac – nedelja optimizma
Pun Mesec se pojavljuje u vašoj 11. kući prijateljstava i društvenih grupa 1. aprila, tako da je vreme da se povežete sa drugima. Ako ste slobodni, ovo vam pruža odličnu priliku da upoznate nekoga novog.
Ovo je nedelja razmišljanja i optimizma, Strelče, i potencijalno dublje veze.
Jarac – romantična energija za nekog novog
Venera ulazi u vašu petu kuću ljubavi u ponedeljak, Jarac, postavljajući scenu za proširenje trenutne veze. Ako ste slobodni, verovatno ćete uskoro upoznati nekog novog.
Obnovljena romantična energija može biti utemeljena u prirodi, pa provedite neko vreme napolju zajedno. Pun Mesec vas fokusira na veze i kuda idete.
Vodolija – putovanje sa voljenom osobom
Pun Mesec 1. aprila u Vagi je veoma kompatibilan sa vama, Vodolije. Verovatno planirate (ili razmišljate o planiranju) putovanja sa ljubavlju.
Do tada, Venera ulazi u vašu četvrtu kuću doma 30. marta, tako da ove nedelje možda želite da ostanete kod kuće na opuštajućem sastanku. Prelepa energija Venere u Biku donosi dublje emocije i veze.
Ribe – pojačajte romantiku
1. aprila, pun Mesec pada u vašu osmu kuću intimnosti. Ovo je takođe kuća koja vlada vašim osećanjima u vezi i kako vas partner čini da se osećate, tako da ste ove nedelje fokusirani na ovo.
Venera u Biku je veoma kompatibilna sa vama, Ribe. Vaš ljubavni život može se poboljšati ove nedelje kroz strpljenje i jasnoću. Ne bojte se da pojačate romantiku!
(Krstarica/YourTango)
