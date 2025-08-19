Nemaju sreće u ljubavi: 6 horoskopskih znakova uvek naprave pogrešan izbor

Neki najbrže pronađu pravu osobu, dok drugi stalno greše u izboru partnera. Astrologija otkriva znakove koji iznova biraju pogrešne ljude i zbog kojih ljubav ne cveta onako kako bi želeli.

Otkrivamo ko su oni i zašto nikako ne uspevaju da nađu odgovarajuću vezu.

Ovan

Ovnovi zrače hrabrošću i samopouzdanjem pa veruju da mogu osvojiti svakoga. Ne boje se mana kod partnera jer smatraju da će ih uspeti promeniti ili makar ublažiti. Ta uverenost često prerasta u kontrolu i tvrdoglavost, pa zaborave da je veza zajednički rad dvoje ljudi.

Bik

Bikovima je veoma važno da se osećaju sigurno i prizemljeno, ali ih istovremeno krasi velika emotivna privrženost. Zbog toga brzo stupaju u vezu čak i kad osoba pored njih nije idealna. Njihova odanost i strah od usamljenosti ponekad im onemogućavaju da dobro procene s kim ulaze u vezu.

Rak

Rak je nežan i brižan, veruje u moć ljubavi i smatra da uz dovoljno truda može izlečiti i najteže rane u vezi. Ta dobronamernost ga vodi da ostaje u odnosima koji su mu štetni, jer uporno pokušava da popravlja ono što je već odavno propalo.

Škorpija

Strastvenim Škorpijama ne nedostaje taktika da pridobiju osobu koja im se dopada. Međutim, često pomešaju svoju opsesiju i svu energiju usmerenu na osvajanje sa pravom ljubavlju. Kad konačno dobiju ono što žele, shvate da su se zaljubili u ideju, a ne u osobu.

Strelac

Strelci teže slobodi i avanturi pa im je teško da se ukrote. Privlače ih partneri koji su misteriozni, udaljeni ili drugačiji od njih – bilo da je reč o različitim kulturama, geografskim distancama ili očekivanjima. Ta neuhvatljiva potraga za uzbuđenjem često ih ostavlja razočaranima.

Ribe

Ribe sanjaju o idealnoj ljubavi i lako se izgube u sopstvenim maštarijama. Kad se zaljube, projekcijama prekrivaju stvarnost, pa zanemare bitne osobine partnera. Nakon duge faze euforije, biva im teško kada se iluzije rasprše i suoče se sa pravim problemima veze.

