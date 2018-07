Nepopravljivi: Ovi horoskopski znaci su najveći PRELJUBNICI

Dok pojedini to rade jer vole da su u centru pažnje, drugi su skloni da obnavljanju veza sa bivšim partnerima, iako su u braku, a treći jednostavno imaju jak seksualni nagon, prenose mediji mišljenje astrologa.

Škorpija

Osobe rođene u ovom znaku imaju jak seksualni nagon što može da ih dovede u situaciju da prevare partnera, i to pogotovo ako njihov odnos nije dovoljno strastven.

Kada Škorpija vidi nešto što želi, bilo da je to odnos s nekim novim ili nešto materijalno, sve će da uradi da to i dobije. To uključuje i laganje i manipulaciju, ukoliko je potrebno. S druge strane, poznato je da su vrlo odani partneru kada se iskreno zaljube i sve će da urade da sve bude kako treba.

Ipak, jako su fokusirani na seksualni odnos i on im je merilo koliko je veza uspešna.

Vaga

Kada dođe do problema u vezi, Vage će uraditi sve da vrati sklad i izgladi situaciju. Ali, one ne voli rasprave pa će to pokušati izbegnu po svaku cenu. Ponekad su sklone tome da se prave da ne znaju šta se dešava, zarad mira u kući.

Iako ljudi rođeni u ovom znaku nisu skloni preljubi, to će učiniti kako bi se osećali bolje, ili kako bi se i dalje osetili poželjnima ili zbog toga što žele da ispune prazninu nastalu u lošoj vezi.

Sklone su i obnavljanju veza sa bivšim partnerima. Takođe, u društvu će da šalju signale da su raspoloženi za flert, a time su šanse da prevare partnera itekako veće.

Lav

Već ptice na grani znaju da Lavovi vole da budu u centru pažnje i teško će odoleti ljudima koji ih tretiraju kao plemiće.

Njihov ego i samopouzdanje mogu da budu atraktivni drugima, što ih često dovodi u situacije da su privlačni. To je razlog zašto su šanse da skrenu na put preljuba kod njih veće, posebno ako onaj ko im se udvara povlađuje njihovom egu.

Ponekad se mogu da se osete toliko velikim i važnim da kao da je njihova dužnost da dele svoju ljubav i telo s više ljudi.

Strelac

Osobe rođene u ovom znaku imaju nemiran duh, vrlo su radoznale i stalno tragaju za novim, uzbudljivim iskustvima. Vrlo su spontani i često nešto urade bez razmišljanja o posledicama.

Kada su Strelčevi nesrećni u vezi, prevariće partnera s jednim ljubavnikom ili čak s više njih. Njihova slobodoumnost i avanturistički duh drugima su vrlo privlačni.

Oni kada varaju, novom ljubavniku uglavnom odmah priznaju da su s nekim u vezi i objasne zašto ga varaju.