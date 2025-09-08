Nikad manje od idealnog: Ovi znakovi su opsednuti savršenim izgledom

Imaju izražen osećaj za lepo, ali i visok kriterujum kada je u pitanju fizički izgled.

Neki znakovi horoskopa posebno obraćaju pažnju na fizički izgled – kako svoj, tako i onih sa kojima ulaze u veze ili prijateljstva. Za ove znakove horoskopa estetika je često ključni faktor u proceni drugih.

Ovan

Ovnovi zrače samopouzdanjem i mnogo pažnje posvećuju prvom utisku. Privlače ih osobe koje ulažu trud u svoj izgled, a fizička privlačnost je često ono što im prvo upada u oči. Iako ličnost ima svoju težinu, za Ovnove vizuelni dojam je ono što najviše utiče na interesovanje.

Vaga

Vage su senzibilne na lepotu i sklad u svom okruženju. Ljudi koji izgledaju atraktivno lako im privlače pažnju, a fizička privlačnost kod drugih može nadmašiti značaj ličnosti. Harmonija i estetika su za Vage često prioritet.

Lav

Lavovi prosto vole da sijaju i očekuju isto od drugih. Za njih je fizički izgled snažan magnet koji privlači pažnju i podstiče im fascinaciju. Na početku poznanstva ili veze, izgled im može igrati veću ulogu od karaktera, jer Lavovi odmah procenjuju vizuelni utisak.

