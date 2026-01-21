Nikad ne odustaju od onih koje vole, ovo su 3 najodanija znaka

Rak, Bik i Škorpija definitivno nose titulu najpostojanijih. Oni nikad ne odustaju od ljudi koje vole, a odani su i verni do kraja.

U astrologiji ništa nije potpuno crno-belo – među svim znakovima postoje osobe koje su neverovatno odane, ali i one koje to nisu. Ovi znakovi nikad ne odustaju od onih koje vole, imajte to na umu!

Neki znakovi po prirodi nose jači emocionalni intenzitet, veću upornost i duboku potrebu da očuvaju odnose do kojih im je stalo. Izdvojili smo tri horoskopska znaka za koje se najčešće kaže da ne odustaju od ljudi koje vole, čak ni kad stvari postanu teške.

Život uvek piše različite priče, a odanost ovisi o mnogo više stavki od horoskopskog znaka. Ali ako bismo birali znakove koji najčešće ostaju verni i uporni u ljubavi — Rak, Bik i Škorpija definitivno nose titulu najpostojanijih.

Rak – emocionalni čuvar koji ne pušta lako

Rak je jedan od najosetljivijih, ali i najodanijih znakova zodijaka. Kad nekoga zavoli, to radi potpuno i iskreno, često stavljajući potrebe voljene osobe ispred svojih.

Ono što Raka svrstava na ovaj spisak jeste njegova izrazita emocionalna vezanost. Odnosi za horoskopske rakove nisu prolazna avantura, već dom. Rak će dati sve od sebe da održi ljubav živom – razgovaraće, pokušati razumeti, oprostiti i dati još jednu šansu. Njegova upornost dolazi iz srca, a ne iz tvrdoglavosti.

Bik – postojan, strpljiv i veran do kraja

Bikovi su poznati po stabilnosti i neverovatnoj odanosti. Oni ne ulaze u odnose lako, ali kad se odluče na to – to je onda dugoročno.

Razlog zbog kojeg Bikovi nikad ne odustaju od onih koje vole leži u njihovoj potrebi za sigurnošću i kontinuitetom. Bik voli graditi, održavati i čuvati ono što smatra vrednim. Neće brzo odustati zbog svađa ili nesporazuma – radije će pričekati, dati vremena i truditi se da sve ponovno sedne na svoje mesto. Njegova najjača strana je sposobnost da ostane uz osobu i kad drugi već dignu ruke.

Škorpija – bezuslovna odanost kada stvarno voli

Horoskopske Škorpije vole intenzivno, strastveno i duboko. Kada su u pitanju emocije oni uvek idu „na sve ili ništa“, pa nije ni čudo što se ovaj znak izdvaja po nepokolebljivoj predanosti.

Kad jednom nekoga pusti blizu, Škorpija se veže izuzetno snažno. On neće lako odustati ni u najtežim trenucima – boriće se za odnos, pokušati da razumeju motive druge osobe i pronađu novi put dalje. Iako može izgledati hladno ili distancirano, Škorpija zapravo ima izuzetno meko srce koje želi zaštititi svoje najdraže pod svaku cenu.

(Krstarica/Zadovoljna.hr)

