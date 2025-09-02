Njihova ljubav grmi kao oluja: 5 znakova koji vole do bola

Neki horoskopski znaci zadovoljiće se stabilnom, ali mlakom vezom, brzo prevaziđu raskide i nastave dalje. Međutim, postoje oni koji se predaju osećanjima bez zadrške, kao da ih nosi snažan vetar – kad vole, vole do bola.

Ovan

Ovnovi svojim partnerima daju sve od sebe – strastveno, impulsivno i bez imalo premišljanja. Njihova ljubav nije tiha; ona udara snažno i iznenada, ostavljajući trag struje koju je teško zaboraviti. U tom hiru emocija neće kalkulisati, već se baca u vezu svim srcem.

Blizanci

Poznati po promenljivom raspoloženju, Blizanci u ljubavi otkrivaju nepredvidljivu stranu. Njihova energija i radoznalost pretvaraju svaki susret u uzbudljivo putovanje. Kad se istinski vežu za partnera, dele humor, ideje i ne pravdaju se – vole uz vetar u leđa.

Vaga

Vage teže harmoniji, ali kad ih pogodi ljubav, prepuste se strujanju emocija koje brišu svaki otpor. Njihova nežnost postaje snažna sila, a želja za povezanošću “pomete” i najtvrđe prepreke. Blistavi šarm i pažnja prema detaljima stvaraju ljubavnu oluju koja osvaja.

Strelac

Slobodoljubivi Strelci traže avanturu, pa i u romansi vole neočekivano – njihova osećanja šire se munjevitom brzinom. U fazi zaljubljivanja žive punim plućima: planiraju putovanja, listopadna iznenađenja i razgovore do ranih jutarnjih sati. Kad vole, let im nema kraja.

Ribe

Empatične i sanjarske Ribe zagrle partnera potpuno, bez granica razuma. One osećaju i tugu i ekstazu, pa njihova ljubav postaje duboka voda u kojoj se gubite i pronalazite istovremeno. Njihova posvećenost i nežnost nose nalet osećanja koji dirne i najotpor­nije duše.

