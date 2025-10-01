Njima su afere kao „dobar dan“: Ova četiri znaka najverovatnije će prevariti partnera

Prevara u vezama pogađa partnere duboko, a astrologija izdvaja znakove kojima dosada, potreba za potvrdom ili težnja za slobodom češće kvare vernost.

Ova četiri znaka koji prema astrološkim opisima najčešće varaju svoje partnere.

Blizanci

Blizanci su radoznali i brzo im dosadi rutina; potraga za novim iskustvima i dvoličnost u ponašanju mogu ih navesti da pređu granice vernosti, iako vole svoje partnere.

Strelac

Strelci visoko cene slobodu i teško podnose ograničenja; kad veza postane previše rutinska ili ograničavajuća, impulsi i želja za avanturom često ih odvedu u izdaju, bez mnogo razmišljanja o posledicama.

Vaga

Vage su šarmantne i vole da budu obožavane; kada se osećaju zapostavljeno ili nedovoljno cenjeno, sklone su tražiti potvrdu izvan veze, a flert koji prelazi granicu može prerasti u neveru.

Ribe

Ribe su emotivne i ranjive; osećaj neshvaćenosti ili usamljenosti često ih tera da traže utehu kod drugih, a maštovita priroda može ih lako povesti u paralelne odnose u potrazi za emocionalnim ispunjenjem.

