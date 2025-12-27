Nova ljubav ove zime potpuno će ih iznenaditi, ova 2 znaka imaće veliku ljubavnu priču

Nova ljubav pogodiće ove zime Jarca koji će doživeti stvarno dobru ljubavnu priču i Ribe koje će se i same iznenaditi.

Zima je za neke znakove razdoblje introspekcije, povlačenja i smirenja. Ali za dvoje među njima, do kraja decembra i tokom januara, dolazi do emotivnog zaokreta. Nova ljubav desiće im se onda kad najmanje očekuju, i kad se uopšte ne budu trudili.

Iako možda nisu tražili ljubav, ona bi mogla pronaći njih – spontano, toplo i bez buke. Evo koji znakovi imaju najveće šanse da ove zime uđu u novu, iskrenu ljubavnu priču.

Ribe – ljubav kad se najmanje trude

Ribe često sanjaju velike ljubavne priče, ali im je ponekad teško razlikovati želju od stvarnosti. Ove zime, baš kada se najmanje budu trudile nekome svideti, život bi im mogao dovesti nekoga ko vidi ono što drugi često previđaju.

Nakon izazovnog razdoblja preispitivanja i povlačenja, Ribe se otvaraju novoj emocionalnoj dinamici. Zrače toplinom i ranjivošću koju neko sada može prepoznati kao pravu vrednost. Novi odnos mogao bi se razviti iz prijateljstva ili kroz neočekivan susret, ali ono što je sigurno – biće potpuno iskreno.

Jarac – stvarno dobra ljubavna priča

Jarčevi retko otvaraju vrata svog srca bez razmišljanja. Ali, ove zime dolazi do neočekivanog omekšavanja. Kombinacija planetarnih uticaja i vlastitih iskustava učiniće ih spremnijim za bliskost nego inače.

Moguća je nova ljubav i ljubavna priča s osobom koja će ih gledati ispod površine, iza discipline i kontrole. Jarac će se možda iznenaditi vlastitim reakcijama, ali to će biti znak da se događa nešto stvarno. Nakon razdoblja emocionalnog zastoja, dolazi toplina koja briše sumnje.

(Krstarica/Index.hr)

