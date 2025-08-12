Novac im je uvek na prvom mestu: Žene rođene u ovom znaku udaju se isključivo iz koristi

Njima je novac na prvom mestu, a ljubav je bonus koji dolazi preko, ali i ne mora da se desi

Postoje neke žene koje su kao devojčice sanjale da postanu princeze, međutim kada su porasle htele su da budu kraljice, piše stil.kurir.rs.

One žele sve i odmah. Život u izobilju za njih je nešto što se podrazumeva.

Evo o kojim ženama je reč:

Žene u horoskopskom znaku Ovna

Ako se žena Ovan zaljubi, onda joj novac nije toliko bitan. Ona je izuzetno impulsivna i tako ulazi u brak. Žena Ovan je u stanju da naglo odluči da „uleti“ u brak i to strastveno i impulsivno bez žaljenja i ikakvog osvrta na prošlost. Ako želi da se bogato uda, ona će muža najčešće naći među Strelcima, Lavovima i Ovnovima. Njena primarna želja je da pored sebe ima bogatog muža.

Žene u horoskopskom znaku Bika

Žena Bik ima veliku želju da se bogato uda, ali će isto tako raditi na tome da se i zaljubi u bogataša. Žene Bikovi uvek teže tome da izgledaju perfektno, ali joj je bitno i da pored sebe ima nekoga sa kim će doživeti veliku romansu. Ako želi materijalnu bezbednost u braku, žena u znaku Bika mora da potraži muža među Vagama, Ribama i Jarcima.

Žene u znaku Blizanca

Žene u ovom znaku vole novac i smatraju ga glavnim faktorom slobode i inspiracije. Materijalne poteškoće mogu samo da povrede njihovu osetljivu dušu.

Žena Blizanac će ući u brak, samo iz jednog razloga: da obezbedi materijalnu sigurnost. Međutim, problem se javlja kada joj muž ne da preko potrebnu slobodu, na koju je ona toliko navikla. Ona je u stanju da ima i ljubavnu aferu sa muškarcem koji je bogatiji i finansijski stabilniji od njenog muža. Skoro svaki horoskopski znak im odgovara za brak osim Škorpije i Ovna.

Žene u znaku Lava

Žene Lavice imaju parolu: uzmi najbolje od života. To se odnosi i na izbor bračnog partnera. Tu često dolazi do problema jer im partner izmiče kontroli i ne ispunjava njihovu sliku o idealnom, pa dolazi do svađe. Žena Lavica mora da održi svoj nivo i stoga ne pristaje na kompromise. Ako želi finansijsku sigurnost, mora da potraži bračnog partnera u znaku Ovna, Bika ili Lava.

Žena u znaku Škorpije

Smisao njenog života je uloviti dobrostojećeg muškarca. One i ne pomišljaju da zarade novac, nego to očekuju od muža. Žena Škorpija će bez premišljanja da razmeni seksualne usluge za novac. One ne žele ljubav već zahtevaju novac. Idealan bračni partner im je onaj u znaku Vage, Device i Vodolije.

Žena u znaku Jarca

To je tipičan primer žene koja traži brak isključivo zbog udobnosti. One će osmisliti strategiju kako bi ulovile najbolji primerak. Za nju brak iz koristi je jedini brak u kojem žele da budu. Žena u znaku Jarca će procvetati samo uz finansijski stabilnog čoveka.

Žene u znaku Ribe

One su pravi poznavaoci svega lepog i sofisticiranog, a to košta. One traže nekoga da im udovoljava i psihički i fizički. Ako muškarac ne zadovoljava njihove potrebe, brzo će ga zameniti drugim. Svoje finansijske sponzore moraju da potraže među Škorpijama i Strelcima.

