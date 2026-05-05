Novu romantičnu eru donosi Mesec u Jarcu za 3 znaka, od 5. maja biće „na sedmom nebu“

Tri horoskopska znaka ulaze u novu romantičnu eru od 5. maja 2026. godine. Mesec ulazi u Jarca u utorak, i svi ćemo se osećati srećno što doživimo takav ljubavni tranzit.
Ovaj dan donosi romantičnu iskru nekim astrološkim znacima. Otkrivamo da smo otvoreni za nove ideje, posebno one koje dolaze od ljudi do kojih nam je stalo.
Možda još iznenađujuće, otvoreni smo i za novu ljubav. Trenutno, romansa počinje kroz ideju, a ostalo je istorija.
1. Lav – vi ste ljubavnik, a ne borac
Neverovatna stvar kod vas, jeste to što ste uvek spremni da se zaljubite, čak i kada ste već zaljubljeni u nekoga. To možda ne zvuči idealno, ali ne možete a da ne budete svoji. Vi ste ljubavnik, a ne borac!
Sa Mesecom u Jarcu na nebu u utorak, moći ćete da vidite nešto, ili bolje rečeno nekoga, veoma jasno. To vam pomaže da ih sagledate u romantičnom svetlu. Možda su samo poznanici ili čak prijatelji, ali odjednom se javlja romantična iskra koju ne možete ignorisati. Počinjete bez razmišljanja novu romantičnu eru.
Ako tako želite, možete da uzmete ovaj osećaj i pretvorite ga u pravu romansu. Možda se nećete odlučiti za taj put, ali u vašem umu, sve je to romansa, sve vreme. Jednostavno imaš toliko ljubavi da pružiš!
2. Blizanci – želite da iskusite život
Čuvali ste svoje srce toliko dugo da ako bi romantika slučajno došla na vaša vrata, možda je ne biste prepoznali kakva jeste. 5. maja, tokom Meseca u Jarcu, stvari se menjaju. Konačno spuštate gard, i to je veoma dobra stvar.
Potrebna je hrabrost da nekoga pustite unutra, posebno ako ste ranije bili povređeni. Iako je strašno biti ranjiv, vredi toga. Sada ćete iskusiti nešto sa čime obično ne biste želeli da imate ništa, jednostavno iz straha.
Niko ne želi da bude povređen, ali vi ste umorni od osećaja defanzive. Želite da iskusite sve što život nudi, uključujući i ljubav. Srećom, ovaj lunarni tranzit vas uvodi u romantičnu novu eru.
3. Bik – živite život punim plućima
Vi ste neko ko štiti svoje srce jednostavno zato što vas je iskustvo naučilo da je to jedini način da preživite. Iako ste fiksni znak i poznati ste po svojoj tvrdoglavosti, Mesec u Jarcu menja stvari u utorak. Otkrićete da ste odjednom mnogo popustljiviji.
Otvorenost i prijemčivost za ljubav i romantiku vam odgovara. To izvlači najbolje iz vas. Dobro ste skovali svoj zaštitni oklop, ali ne možete a da ne želite da bacite to odelo na stranu tokom ovog lunarnog tranzita.
Univerzum vas ohrabruje da ostanete otvoreni i pustite ljubav unutra. Ne vraćajte se starim odbrambenim navikama. Ova nova era u vašem životu pokazuje vam da nema čega da se plašite. Imate jedan život, pa ga možete i živeti punim plućima. Dozvolite sebi da danas iskusite ljubav i romantiku. Sve je dobro!
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com