Obaraju vas s nogu samo jednim pogledom: Ovo su najveći zavodnici horoskopa

Neki ljudi jednostavno imaju magnetizam koji drugi ne mogu da objasne; njihova prirodna privlačnost i sigurnost čine ih najjačim zavodnicima zodijaka, a astrolozi izdvajaju tri takva znaka i objašnjavaju njihov stil zavođenja.

Vaga — šarm i elegancija

Vage osvajaju svojom elegancijom, lepim rečima i iskrenim osmehom; njihova taktičnost i sposobnost da stvore prijatnu atmosferu često su dovoljni da privuku pažnju i simpatije drugih.

Lav — samopouzdanje i scenski nastup

Lavovi ostavljaju snažan utisak kroz samouverenost i energiju; njihov način da „zablistaju“ u društvu deluje magnetno i lako pokreće interesovanje okoline.

Škorpija — intenzitet i dubina

Škorpije zavode kroz intenzitet i prisutnost; njihov prodoran pogled i emocionalna dubina stvaraju neodoljivu privlačnost koja često ostavlja dugotrajan utisak.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com