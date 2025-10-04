Oktobar ovim znakovima razbija sve iluzije, umesto njih donosi im slobodu i čistu ljubav! I menja sudbinu!

Ovnu, Blizancima i Ribama raspršiće se sve iluzije u oktobru 2025, nove spoznaje donose slobodu i čistu ljubav

Oktobar 2025. je takav mesec da ne nudi utehu iluzijama, već traži hrabrost da pogledamo istini pravo u oči. Mlad Mesec u Vagi, obasjan tamnom senkom Plutona, postaje kosmičko ogledalo: ono što je bilo skriveno, sada izlazi na površinu.

Ovo je vreme kada shvatamo da osmeh, tišina ili obećanja, nisu dovoljni da održe vezu, ako u njoj nema stvarne bliskosti. Neke ljubavi će se raspasti pod težinom istine, dok će druge, uprkos potresima, postati snažnije, jer se grade na autentičnosti, a ne na mašti.

Tri horoskopska znaka najjače osećaju ovaj preokret – za njih oktobar nije samo mesec promena, već i trenutak buđenja. Njihova srca biraju između starog obrasca i novog puta. A ono šta sada odluče, odrediće kakvu ljubav će živeti u godinama koje dolaze.

Ovan – borba ne vodi bliskosti

Ovnovi su poznati po svojoj strasti i borbenosti u ljubavi. Često pristupaju vezama kao izazovu, želeći da dokažu snagu, izdržljivost i dominaciju.

Ali upravo u oktobru, mnogi će shvatiti da ta borba ne vodi ka bliskosti, već ka distanci. Pluton otkriva obrasce kontrole i moći, pa se pred Ovnom otvara pitanje: da li je njihova veza pravo partnerstvo, ili arena u kojoj moraju stalno pobeđivati?

Ključ ovog meseca je spustiti oklop i dozvoliti drugoj osobi da ih vidi u njihovoj ranjivosti i nesavršenosti. Tek tada prava ljubav dobija prostor da zablista.

Blizanci – postoje rane koje ne možete izlečiti razgovorom

Za Blizance je komunikacija uvek bila u srži odnosa. Njihove reči mogu da iscele, inspirišu i stvore vezu.

Međutim, oktobar pokazuje da postoje rane koje se ne mogu zatvoriti razgovorom. Blizanci će osetiti tišinu koja govori hiljadu reči.

Veze koje su izgrađene samo na rečima sada blede, ne nužno kroz dramatičan raskid, već kroz postepeno nestajanje emocionalnog prisustva.

Ovo je lekcija da most između dvoje ljudi ne može izgraditi samo jedna osoba. Ljubav zahteva dvoje ljudi koji zaista žele da hodaju u istom pravcu.

Ribe – bolno ali oslobađajuće otkriće

Ribe su večni sanjari, oni koji u ljubavi vide beskrajnu posvećenost i idealizovane slike. Njihova sposobnost da daju bez rezerve često ih dovodi do uloge spasioca.

Ali u oktobru, iluzija se razbija. Neptun i Pluton otvaraju oči: mnoge Ribe shvataju da su investirale u vezu, u kojoj nisu dobile ništa zauzvrat. Ovo može biti bolno otkriće, ali i oslobađajuće.

Ribe uče da postavljaju granice i prestaju da spasavaju druge na sopstvenu štetu. Upravo kroz to otvaraju prostor za ljubav koja ih vidi i prihvata takve kakve jesu, bez potrebe da se izgube u tuđim očekivanjima.

Oktobar 2025. donosi jasnoću — razjašnjava maglu i otkriva šta je zaista vredno u našim vezama.

Znakovi kao što su Ovan, Blizanci i Ribe ulaze u proces duboke promene, ali ono što se rađa iz ovih spoznaja nije gubitak, već sloboda.

Samo kada iluzije padnu, ljubav može da zasija u svom najčistijem obliku.

(Sensa.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com