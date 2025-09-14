Oni svoje žene tretiraju kao kraljice: Muškarci rođeni u ovim znakovima voleće vas do groba!

Ako sanjate o partneru koji će vas tretirati s posebnom pažnjom i poštovanjem, možda ćete biti zainteresovani da saznate koje horoskopske znakove karakteriše sposobnost da svoje voljene smatraju pravim kraljicama.

Bik

Muškarac rođen pod ovim horoskopskim znakom tretira svoju ženu kao pravu kraljicu i ne smeta mu da se dodatno angažuje samo da bi je usrećio. On je tip momka koji vidi sav trud koji njegova partnerka čini za njega, ne zatvara oči pred svim žrtvama koje ona čini da bi njihova veza uspela. I sigurno ume da da nešto zauzvrat. Sa ovakvim muškarcem ćete se osećati voljeno, zbrinuto, nežno a on vas se nikada neće zasititi.

Bik će učiniti da se osećate posebno, čak i onim danima kada ne volite sebe previše. Čak i ako je pravi majstor kada je u pitanju zavođenje, on to nikada neće iskoristiti, a biće vam odan. On zna da je pravu ženu teško naći, pa nikada ne bi menjao svoj dijamant za kamen.

Rak

Ovo je jedan od najosetljivijih i najemotivnijih horoskopskih znakova, i on to svakodnevno pokazuje svom partneru. Sa ovakvim muškarcem ćete biti obasuti poljupcima i zagrljajima jer je to njegov način izražavanja ljubavi. Ispuniće svaku želju svog partnera i to mu neće smetati. Radije bi ostao sa partnerom kod kuće, da gleda dobar film nego da izađe sa prijateljima i zabavi se. On je pravi materijal za muža, i nije ni čudo da sve devojke koje izlaze sa Rakovima na kraju budu srećne i ispunjene.

Muškarac Rak će vam biti podrška kada ne znate šta da radite. On će biti vaš zdrav razum kada se izgubite i najbolji prijatelj kada vam treba rame za plakanje. On je tip čoveka koji će vas uvek staviti na prvo mesto, čak i ako to znači da će na kraju biti povređen. Kada voli, ide all in, tako da ćete sa njim uvek znati na čemu ste.

Lav

Lav je muškarac koji voli da razmazi svoju partnerku skupim poklonima i romantičnim večerama uz sveće. On je pravi džentlmen, i uvek zna šta treba da uradi i šta da kaže da bi zaveo ženu. Kada je u vezi, on je odan, i ne luta. On je porodičan tip muškarca, pa kada oseti da je našao pravu osobu, radije će se skrasiti pored nje nego da bude slobodan i da se zabavlja svako veče. Oseća se mnogo bolje kada ima nekoga, i zato zna da se prema ženi odnosi sa ljubavlju i poštovanjem.

Ako ste imali sreće da se udate za ovakvog čoveka, možete biti sigurni da će se on brinuti o vama na najbolji način. On će čak zanemariti svoje želje samo da bi vas usrećio jer ako ste vi srećni, srećan je i on. Život sa njim će biti kao najlepša ljubavna priča, i nikada neće zažaliti za svu ljubav i naklonost koju vam pruža.

Jarac

Ovaj horoskopski znak jednostavno obožava ženu u koju je zaljubljen. On će učiniti sve što je u njegovoj moći da se osećate voljeno sve vreme. Neće juriti druge žene jer pored sebe ima najlepšu, nikada ne bi uradio ništa glupo da rizikuje da je izgubi, i uvek će joj pokazati koliko je voli i koliko mu znači. Ponekad može da se ponaša kao hladan čovek, ali u stvari je prilično mekan. On vidi sve što se dešava oko njega i prilično je pametan kada bira životnog partnera.

Nikada ne žuri u nepoznato, pa ako izlazite s njim, verovatno će (prijateljski) provesti neko vreme sa vama da vas upozna pre nego što se odluči na nešto ozbiljnije. On je neko ko sve duboko oseća, tako da voljenu osobu nikada ne bi namerno povredio. Život sa ovim muškarcem će biti kao iz bajke, i uvek će svoju dragu voleti kao prvog dana.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com