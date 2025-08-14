Oprezno sa ova 3 znaka: Ako im stanete na žulj, spremiće vam opaku ljubavnu osvetu

Ako izneverite njihovo poverenje, spremiće vam osvetu, tako da – ne igrajte se

Ova 3 znaka umeju da se svete. Prvi na listi je, naravno, Škorpija.

1. Škorpija

Trudite se da nikako ne naljutite Škorpiju, jer na taj način možete postati meta njenog besa. Oni ne staju dok se ne osvete. Strastveni su i zlobni kada im se zamerite.

Ono što je specifično za ovaj horoskopski znak je to da nikada nećete saznati čime ste to naljutili Škorpiju. Ona sve mudro čuva u sebi i traži pravu priliku da uzvrati zadati udarac.

2. Lav

Kada jednom izneverite Lava, više nema povratka. Ukoliko povredite njegov ego, vrlo brzo ćete osetiti njegov bes na svojoj koži.

3. Devica

Device znaju da budu grube kada je osveta u pitanju. Ako neko povredi Djevicu, vratiće mu to mnogo gore. One su sklone osuđivanju i znaju da budu grube. Često se odlučuju da budu otvorene i grube iako će tako povrediti ljude oko sebe.

