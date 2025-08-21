Otkrijte ko je horoskopski muž iz snova, a ko prava noćna mora

Astrolozi tvrde da položaj zvezda u trenutku rođenja otkriva kakav će partner biti – od izuzetno posvećenog supruga do oca koji stalno beži iz kuće. Saznajte koji znakovi zodijaka vrede svaku reč hvale, a koji će vam zadavati glavobolje.

Najbolji muževi

Bik

Muškarci rođeni u znaku Bika izuzetno su odani i privrženi porodici. Vrednuju tradiciju i čine sve da partnerka i porodica budu srećni. Nikada vas neće namerno povrediti niti prevariti, a poštovanje i pažnja koje pružaju čine ih pravim stubom uvezane zajednice.

Strelac

Strelčevi imaju veliki, darežljiv duh i uvek će se potruditi da vam ništa ne nedostaje. Njihova energija štiti od problema i turobnih misli, a povremena ljubomora je znak koliko im je stalo. S njima ćete čuti reči podrške u svakom trenutku, a avanturistički duh unosi radost u svakodnevicu.

Ribe

Ribe najviše vole da udovolje partnerki – njihova kreativnost donosi romantične trenutke i nežne geste. Finansijski su stabilne i trude se da vam obezbede osećaj sigurnosti. Osetljiva priroda ponekad ih vodi u preterivanje, ali njihova spremnost na razumevanje čini ih izvanrednim suprugama.

Jarac

Jarčevi grade životni plan sa pankom i predanošću – mislima su već na budućnosti, zajedničkoj kući i finansijskoj stabilnosti. Iako deluju ozbiljno, iznenadiće vas romantičnim gestovima i brižnim savetima. Njihova pouzdanost i upornost čine ih stamenim partnerima.

Lav

Lavovi uživaju u centru pažnje, ali to ne znači da nisu lojalni. Za pravu ljubav ostaju verni i štite svoju porodicu. Njihov zarazan osmeh i smisao za humor ulivaju vedrinu u dom, pa je život uz lava stalna zabava i podrška.

Rak

Rakovi su topli, emotivni i posvećeni stvaranju udobnog doma. Uživaće u zajedničkim trenucima, a česta potreba za boravkom kod kuće pokazuje koliko im znači partnerka. S vremena na vreme ih treba izvući među ljude, ali njihova požrtvovanost i nežnost čine ih vrhunskim suprugama.

Najgori muževi

Blizanci

Blizanci teško podnose ograničenja i ne vole da budu vezani. Ako im pružite slobodu i poštujete ih, biće lojalni, ali čim osete kontrolu, lako beže. Njihovo raspoloženje je promenljivo: danas su nežni, sutra hladni, pa im pristup mora biti fleksibilan.

Škorpija

Škorpije odišu snažnom seksualnom energijom i strastvenim pristupom životu. Uz to, zadržavaju deo misterije – nikad ne znate da li će ostati iskreni. Ispuniće obećanja, ali ponekad kriju sitnice, pa je poverenje stalno na ispitu.

Ovan

Ovan neprestano traži nova iskustva i izazove, što može otežati vernost. Iako se trude da budu lojalni, prirodna nestrpljivost i potreba za avanturom često ih odvode na pogrešan put. Otvorena komunikacija i razumevanje njihovog duha ključ su za stabilnost.

Devica

Device su izuzetno detaljne i imaju veoma visoka očekivanja. Daju mnogo sebe, ali će zahtevati da i vi radite na vašoj vezi svakodnevno. Ako ne ispunite njihove standarde, mogu pokazati nezadovoljstvo, što s vremenom stvara tenziju.

Vodolija

Vodolije su zatvorene i često prekidaju komunikaciju kada im nešto ne odgovara. Njihove misli su duboko unutra, a očit izraz osećanja retko koči. Razumevanje njihovih potreba traži strpljenje, jer retko otkrivaju svoje namere.

Vaga

Vage zrače toplinom i šarmom prema svima, pa nije neobično da ih i druge žene privlače. U vezi će biti nežni i pažljivi, ali blizina s drugim ljudima može izazvati nesigurnost. Njihova društvenost, iako urođena vrlina, ponekad može zasmetati partnerki.

Ova astrološka poređenja ne predstavljaju apsolutne istine, već zanimljiv uvod u osobine koje tradicija pripisuje svakom znaku.

