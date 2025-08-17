Ova 2 horoskopska znaka se najčešće razvode – čak i kad ih partner voli do bola

Zvezde ne lažu: neki znaci jednostavno ne znaju da ostanu. I kada su voljeni najviše, oni prvi traže razvod. Saznaj koji horoskopski znaci najčešće ruše brak – i zašto im ljubav ne traje.

Neki ljudi ne ostaju – ne zato što ne vole, već zato što ne mogu da izdrže ono što ljubav nosi. Astrologija kaže da postoje dva horoskopska znaka koji se najčešće razvode, čak i kad su voljeni do srži. I ne, nije stvar u partneru – već u njima samima.

Zašto baš oni?

Prvi znak je Blizanac. Njihov nemirni duh, potreba za promenom i stalnim izazovima često ih odvodi dalje – čak i kad su u vezi punoj ljubavi. Blizanci ne podnose rutinu, a brak, koliko god bio nežan, ume da postane predvidiv. Kad se osećaju zarobljeno, oni biraju slobodu.

Drugi znak je Strelac. Slobodoljubiv, iskren do bola i često emotivno neuhvatljiv. Strelčevi ne trpe pritisak, ni očekivanja. Ako osete da ih partner guši – čak i iz najlepše namere – oni se povlače. Njihov ideal ljubavi je sloboda, a ne simbioza.

Ljubav nije dovoljna

Ono što ih povezuje jeste to što ni najdublja ljubav ne garantuje ostanak. Kod njih je presudna unutrašnja dinamika – osećaj da su verni sebi. I kad to izostane, odlaze.

Da li je moguće ostati s njima?

Da, ali uz mnogo razumevanja, prostora i nultu dozu kontrole. Partner mora da bude emocionalno zreo, da ne shvata njihovu potrebu za slobodom kao odbacivanje.

Blizanci i Strelčevi ne beže od ljubavi – beže od gubitka sebe. Ako ste s njima, ne volite ih tako da ih zadržite. Volite ih tako da ih pustite – pa ako se vrate, znate da ste im dom.

