Ova 2 horoskopska znaka su najkompatibilnija: Imaju eksplozivnu hemiju koja garantuje vrele strasti

Veza koju niko ne može da zaustavi!

Kompatibilni zodijački znaci se prepoznaju već pri prvom susretu, a upravo zahvaljujući određenim poklapanjima lako ostvaruju i održavaju vezu.

Prema astrologiji, jedan od najboljih parova čine Strelac i Škorpija.

Otvoreno flertuju

Škorpijin bodljikavi rep nije mit. Pripadnici ovog znaka imaju moć da prodru do suštine stvari, ali isto tako vas mogu bocnuti i preseći vas na više načina svojim gorkim humorom.

S obzirom da je Strelac pravi filozofski znak, on može da prepozna lukave Škorpijine šale i da u njihovom oštrom jeziku vide posebnu privlačnost.

Nakon što sevnu ljubavne varnice između ovih znakova, Strelac će morati da stekne poverenje Škorpije, a Škorpija se mora navići na hrabre odluke koje Strelci konstantno prave. Njih dvoje bez problema otvoreno flertuju.

Oba znaka su seksualna i strastvena

Sa Strelcima možete otvoreno da pričate o seksu, i ako želi, jednostavno će reći: „Hajde“! Pristaće na vođenje ljubavi u parku, na javnom mestu, u liftu, u bilo kojoj prilici i na bilo kom mestu.

A što se tiče Škorpije? Poznati su po tome što su strastveni, seksualni znak koji obožava da eksperimentiše u krevetu.

Strelac bi trebalo da dozvoli rezervisanoj i pomalo tajanstvenoj Škorpiji da napravi prve korake. Nakon toga, nastaće prava magija pod plahtama.

Imaju zajedničke snove

Iako njihova veza može biti intenzivna, Škorpija i Strelac su sjajna kombinacija jer uz obostranu spremnost na prilagođavanje, mogu da ostvare jaku povezanost koja se zasniva na čistoj ljubavi.

Ukoliko usklade svoje energije, kao i snove, veoma lako mogu da pronađu zajedničku strast u životu. Ona će im pomoći da održe skladan odnos, a iz duge i kvalitetne veze mogu ostati najidealniji bračni partneri.

(K.M./Telegraf.rs)

