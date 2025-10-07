Ova 2 znaka ulaze u sudbinski ljubavni preokret – bivši se vraća, ali srce bira nekog sasvim drugog

Dva znaka biraju između prošlosti i nečeg potpuno novog

Oktobar 2025. donosi emotivnu turbulenciju za dva horoskopska znaka. Mars se kreće kroz Škorpiju – znak dubokih strasti i neizgovorenih istina. Istovremeno, Venera u Devici traži jasnoću, stabilnost i emotivnu iskrenost. Rezultat? Sudbinski preokret: bivši partner se vraća, ali srce više ne bira poznato.

Ovo nije običan povratak. Ovo je trenutak kada se prošlost suočava sa onim što ste postali.

Ko su znakovi pod udarom?

Najintenzivnije promene osećaju Lav i Vaga. Za Lavove, vraćaju se odnosi puni strasti, ali i kontrole. Za Vage, vraćaju se veze koje su bile nežne, ali nedorečene.

Mars u Škorpiji aktivira potisnute emocije, dok Venera u Devici traži da se sve postavi na svoje mesto. Zvezde ne vraćaju bivše da biste ih ponovo voleli — vraćaju ih da biste završili ono što ste ćutali.

Srce zna – ali mora da se usudi

U isto vreme, pojavljuje se nova osoba — neko ko ne nosi vašu prošlost, ali nosi energiju budućnosti. Neko ko ne traži da se menjate — već da budete ono što jeste. Mars donosi magnetizam, Venera traži istinu. A vi birate:

Da li zatvarate ono što vas je lomilo

Da li otvarate ono što vas sada pokreće

Ovo je trenutak koji menja sve

Ovo je prelomni trenutak. Ne dolazi često. I ne traje dugo. Ako ste Lav ili Vaga, sada birate:

Da li ostajete u krugu poznatog

Ili ulazite u nešto što vas konačno vidi onakvim kakvi jeste

Zvezde ne greše. A srce zna – čak i kad vi još niste sigurni.

