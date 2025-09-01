Ova 3 znaka ne znaju da oproste – ali kad vole, vole kao da im je poslednji put

Tri znaka koja ne zaboravljaju izdaju, ali kad vole – to je ljubav koja se ne zaboravlja.

Neki ljudi lako prelaze preko svega. A neki – ne zaboravljaju ni ton glasa kojim si ih povredio. Ova tri horoskopska znaka ne znaju da oproste, ali kad vole, to je ljubav koja se pamti, nosi i boli.

Škorpija: ljubav kao opsesija

Škorpije ne praštaju. Ne zato što su zlopamtila, već zato što osećaju duboko. Kad ih izdaš, ne gube samo poverenje – gube deo sebe. Ali kad te zavole, to je kao da si im ušao pod kožu. Njihova ljubav je intenzivna, posesivna, ali iskrena. Ako si u srcu Škorpije, tu si zauvek.

Lav: ponos ne dozvoljava oproštaj

Lavovi ne trpe izdaju. Njihov ego je ranjiv, i kad ga povrediš, teško se vraćaš. Ali kad vole, vole kraljevski – velikodušno, zaštitnički, sa stilom. Njihova ljubav je javna, glasna i puna ponosa. Ako si Lavov izbor, to znači da si poseban.

Bik: ne zaboravlja, ali ne odustaje

Bikovi pamte sve. Svaku reč, svaki pogled, svaki gest. Ne praštaju lako jer im treba vreme da se otvore. Ali kad to učine, njihova ljubav je stabilna, verna i tiha. Bik ne voli dramatično – on voli trajno. Ako si mu slomio srce, možda ti neće oprostiti, ali će te voleti i dalje, u tišini.

Ova tri znaka ne znaju da oproste jer vole duboko. Njihova ljubav nije površna, nije prolazna. I baš zato, kad je izgubiš – znaš da si izgubio nešto retko.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com