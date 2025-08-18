Ova 3 znaka nemaju sreće u ljubavi: Osuđeni su na propast, partner ih uvek uzima zdravo za gotovo

Sigurno poznajete nekoga kome jednostavno ne polazi za rukom da ostvari srećnu i dugu vezu. Možda tu osobu privlače pogrešni partneri, možda ima prevelika očekivanja, ili je jednostavno emocionalno nedostupna. Ko zna, više faktora je u igri.

Za ove horoskopske znakove se smatra da imaju najmanje sreće u ljubavi.

Rak

Ljudi rođeni u znaku Raka su osećajni, topli i brižni, ali i dosta zahtevni. Kada nekoga vole, daju celog sebe. Lako izgube sebe u vezi, a zbog želje da ugode voljenom stavljaju svoje potrebe u drugi plan. Zbog toga, kao i zbog činjenice da partner s vremenom počne da ih uzima zdravo za gotovo, lako postanu nesrećni u vezi.

Jarac

Jarčevi su najhladniji znak pa ih je teško zamisliti u romantičnom raspoloženju. Ipak, hladnoća je samo maska kojom žele da se zaštite od razočaranja. Veoma im je teško da se opuste i otvore pred drugom osobom jer uvek očekuju najgore od ljudi, a zbog straha od intimnosti često su sami i nesrećni. Iako se za njih to na prvu ne bi reklo, sposobni su duboko da vole i pate zbog ljubavnog gubitka.

Ribe

Ribe posmatraju svet kroz ružičaste naočare. One idealizuju partnera, pa se razočaraju kada shvate da on kao i svaki drugi čovek od krvi i mesa ima svoje mane. Imaju nerealne želje i zahteve koje je nemoguće ispuniti, zbog čega su mnogi njihovi odnosi već u samom startu osuđeni na propast. Osim toga, od svih znakova su najsklonije tajnim vezama koje im ne mogu doneti sreću, piše Index.hr.

