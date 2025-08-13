Ova 3 znaka pravi su magnet za pogrešne muškarce!

Ovi znakovi zodijaka lako upadaju u zamku kada je izbor partnera u pitanju

Na početku ljubavne veze mnogo je znakova upozorenja koji šalju signal da određena osoba nije za nas, ali zbog zaljubljenosti, skloni smo da ih ignorišemo.

Postoje horoskopski znakovi koji uvek „padaju“ na pogrešne partnere.

Ovan

Ovaj znak zodijaka voli da bude prvi, bilo da je to na poslovnom planu ili privatnom planu. Oni se ne libe da budu sa nekom osobom u vezi samo da bi bili popularni ili da pokažu da su uspeli „uloviti“ nekog.

Stoga, mogli bi izabrati partnera isključivo na osvnovu njegove popularnosti, a ne crte ličnosti.

Blizanci

Blizanci imaju potrebu da su okruženi ljudima. Ne vole da budu sami i zato bežeći od samoće olako ulaze u ljubavne veze. Mogu da se zaljube u svakoga.

Rak

Rakovi su osećajne osobe i lako padaju kada im muškarac pruža i najmanju pažnju i ljubav. Dosta se vezuju i na kraju izlaze iz romanse slomljenog srca kada saznaju da se druga strana samo igrala sa njihovim osećanjima.

