Ova 3 znaka se najlakše vezuju, ali često završe sa slomljenim srcem – da li ste među njima?

Ova 3 znaka lako se vezuju, ali zbog osetljivosti često dožive slomljeno srce

Postoje ljudi pokvareni do srži, koji bi vam hleb iz usta uzeli, a postoje i dobre duše, kojima je jednostavno uživanje da čine dobro u životima svih koje poznaju. Ovi zodijački znaci su, međutim, previše požrtvovani i njihova velikodušnost je često pogrešno shvaćena od strane drugih ljudi, koji im ne uzvraćaju istom merom.

Danas analiziramo upravo horoskopske znake koji često budi povređeni zbog izbora loših prijatelja ili nezahvalnih poslovnih saradnika.

Znakovi od Raka do Vage se lako povezuju sa ljudima i kao rezultat poverenja, koje nesebično nude, neretko bivaju povređeni.

Rak

Rakovi imaju skolonost ka preterivanju i jako su otvoreni, tako da brzo znaju da pokažu svoju ranjivu stranu ljudima koje poznaju vrlo katak vremenski period. To može biti praktično bilo ko – od novog saradnika na poslu, do prijatelja kojeg su tek upoznali u teretani ili na časovima jezika.

Kao rezultat, često se desi da otvore svoje srce i dušu ljudima koji možda neće učiniti isto za njih. Upravo je to razlog zašto Rak smatra da njihova velikodušnost nije uzvraćena jednakom merom.

Vaga

Bilo da se radi o prvim danima braka, ili o grupi prijatelja koje su tek nedavno upoznali, Vage imaju tendenciju da ulože mnogo vremena i novca u izgradnju prijateljstava koja možda neće trajati ceo život. To su osobe na koje se možete osloniti da će se uvek setiti Vašeg rođendana i dugo planirati savršen poklon, koje će vam skuvati lep obrok kada ste bolesni ili pričuvati dečicu kada ste zauzeti.

Nažalost, ovaj vazdušni znak nije uvek okružen najljubaznijim ljudima. Često se bore da nađu podršku, pa čak i saosećanje od tih istih prijatelja za koje su dali sve, u trenutku kada im je ona najpotrebnija.

Strelac

Osobe rođene u znaku Strelca brzo se povezuju sa ljudima, čak i u veoma kratkom vremenskom periodu – ponekad je reč o nedeljama, pa čak i danima.

I dok su im ta prijateljstva veoma bitna, ljubav i poštovanje koje rado iskazuju prema drugima često nisu istom merom uzvraćena. Ovaj vatreni znak neretko previše očekuje od veze, pa se često opeče i završi sa slomljenim srcem, piše Luftika.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com