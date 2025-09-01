Ova 3 znaka su živa vatra na poslu, ali i u krevetu ključaju kao vulkan. Imajte to uvek na umu!

Na poslu, u krevetu, ali i u bilo kakvoj raspravi ključaju kao vulkan

Sa njima je teško izaći na kraj, ali ako neko može da probudi ugašenu strast u vama, onda su to ova tri znaka.

Ovan

Ovan je strasven uvek i stalno. Takvi su i na poslu, ali i u krevetu. Vole da osvajaju, ali će im maštu zagolicati samo interesantne osobe, dok na druge neće trošiti ni minut pažnje. Zabavni su, ali i sami traže zabavu, jer ne podnose dosadu.

Sve prihvataju sa puno strasti, tako da su često vrlo agresivni i spremi na svađu i agresivnost. Vole provokaciju, jer znaju da to dovodi do strasnog završetka. Oni nikada nisu ravnodušni ili se svađaju ili strasno vole nekoga.

Lav

Lav je kao što mu i ime kaže zver, takvi su u svađi, ali su takvi i u krevetu. Jedno je sigurno ukoliko ih zaintrigirate završavate u krevetu sa kraljem. Hedonistički način života ne podrazumeva svađu, pa u nju ne ulaze često i bez velikog povoda.

Kada se svađaju lome sve oko sebe, jer su vrlo strastveni. Teško je osvojiti srce Lava, ali ako u tome uspete očekujte strast i veliku ljubav. Pokazuju veliku strast, ali očekuju i od druge osobe isto.

Poslu pristupaju sa puno strasti, jer vole da su na tronu i da pobeđuju druge. Oni su strastveni u svemu što rade, jer žele da budu najbolji i u svemu vide takmičenje i borbu za prevlast.

Škorpija

Za Škorpije kažu da su najstrastgveniji horoskopski znak od svih drugih. Iako vole da dominiraju i pokazuju strast u krevetu, one su i vrlo emotivan znak. Do njih je teško doći i njihovu strast je teško probuditi, a ko u tome uspe očekuje ga uzbudljiva noć.

