Ova četiri znaka imaće najromantičnije venčanje, kao iz bajke

Venčanje je pitanje srca i stila, ali da li znate da horoskopski znak u kojem ste rođeni može odrediti stil vašeg venčanja?

Neki znakovi će pažljivo isplanirati svaki detalj i insistirati da sve ide po unapred postavljenom scenariju, dok će drugi biti zadovoljni kratkom ceremonijom u opštini i potpisom, a treći će težiti da dan bude nezaboravan i ispunjen emocijama kao najsrećniji u životu.

Donosimo listu znakova čija su venčanja u proseku najromantičnija. Planiraju ga tako da svaki detalj odiše emocijom i lepotom, pa nisu retka ni intimna porodična slavlja ni raskošne ceremonije koje ostavljaju snažan utisak na goste

Ribe

Ribe su sanjari koji vole emotivnu i bajkovitu atmosferu; njihova venčanja često se održavaju na mestima sa sentimentalnom vrednošću poput plaže, jezera ili porodičnog restorana, a svaki detalj je prožet ličnim uspomenama i nežnom estetikom.

Lav

Lavovi žele da zasijaju i često planiraju spektakularne ceremonije pune glamura; njihova venčanja su teatralna i upečatljiva, ponekad čak organizovana u dvorcima ili raskošnim salama kako bi se ostvario osećaj kraljevskog slavlja.

Bik

Bikovi cene tradiciju i lepotu, pa im venčanja budu klasična i estetski usklađena; vole prirodne ili istorijske lokacije poput vinograda ili starih dvoraca, a atmosfera je bogata cvetnim dekoracijama i pažljivim detaljima koji stvaraju romantičan ambijent.

