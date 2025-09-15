Ova tri horoskopska znaka najčešće se zarobe u toksičnim vezama

Toksične veze ne nastaju preko noći, već se razvijaju tiho, skrivene iza prividne strasti. Ipak, neki horoskopski znakovi, zbog svoje prirode i sklonosti ka nesebičnosti, najčešće zaboravljaju sebe i ostaju zarobljeni u odnosima koji im nanose više štete nego koristi.

Rak

Rakovi su poznati po izuzetnoj odanosti, čak i kada veza postane bolna. Veruju da će partner promeniti svoje ponašanje, pa često trpe nepravdu i emotivne rane u nadi da će sve postati idilično.

Vaga

Vage teže harmoniji i miru pod svaku cenu. Strah od konflikta tjera ih da tolerišu manipulaciju i nepoštovanje samo da bi sačuvale odnos, neretko zaboravljajući na svoje potrebe i granice.

Ribe

Ribe su spremne da se žrtvuju iz ljubavi. Njihova lakomislenost u praštanju i davanju novih šansi često ih drži zarobljenima u destruktivnim vezama, iz kojih ne uspevaju da izađu dok ne shvate svoju vrednost.

Prepoznavanje sopstvenih obrazaca i rad na granicama zdravih odnosa ključni su koraci za prekid začaranog kruga. Čak i najnesebičniji horoskopski znakovi mogu naučiti da ljubav ne znači žrtvovanje sopstvenog mira.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com