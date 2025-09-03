Ova tri znaka horoskopa u ljubavi ne znaju za sredinu – ili sve ili ništa

Neki ljudi jednostavno ne umeju da vole polovično: kada se posvete vezi, predaju se bez rezerve i traže isto zauzvrat. Upravo ta potpuna predanost čini ih izuzetno strastvenim partnerima, ali ih istovremeno čini i najranjivijima.

Ova tri horoskopska znaka u ljubavnim vezama ne priznaju kompromise: ili obostrana strast traje zauvek ili je bolje raskinuti na vreme.

Strastvene Škorpije

Škorpioni ulažu svu svoju energiju i emocije u vezu. Njihova ljubav je intenzivna i duboka, a svaki gest brižnosti i posvećenosti shvataju kao znak nepodeljenog poverenja. Ako vide da partner nije na istoj talasnoj dužini, lako se razočaraju – jer kod njih ne postoji sredina, samo potpuna predaja ili prekid.

Topli Rakovi

Rakovi vole sa punim srcem i bez zadrške. Kada uđu u vezu, partner postaje centar njihovog sveta: poklanjaju sigurnost, nežnost i podršku na svakom koraku. Njima je nezamislivo čuvati emocije samo za sebe, pa očekuju uzvraćenu odanost i potpunu predanost.

Ponosni Lavovi

Lavovi u ljubavi žele da budu najbolji koliko god mogu. Njihova otvorena harizma i velika srca vode ih da ulažu maksimum truda kako bi odnos cvetao. Kada shvate da nisu primljeni s istim žarom, povlače se – jer kod njih ili gori vatrena ljubav ili više nema varijante za nastavak.

