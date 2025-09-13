Ovaj horoskopski znak mami erotskim varnicama, baš niko mu ne može odoleti!

Vatra je drugo ime ovog zemljanog znaka u Zodijaku, a danas upravo njega čeka najlepša igra ljubavi i strasti.

Škorpije koje su u braku ili dugo u vezi već osećaju zahlađenje, ali pozicija zvezda danas sve menja. Uhvatićete sebe kako flertujete sa partnerom, kako se osmehujete i tražite nežnost.

Oboje želite da probate nešto novo i pojačate varnice u vašoj vezi, a danas ćete se sigurno osećati kao da ste na drugom medenom mesecu.

Venera je danas vođa usamljenih Škorpija, pa će žene rođene pod ovim znakom svojim misterioznim očima privući veliku pažnju suprotnog pola.

Danas ste spremni da pomerite granice i napravite prvi korak na teritoriji ljubavi. Strah ste ostavili u prošlosti, a svaka erotska i ljubavna želja je ispunjena do večeras.

