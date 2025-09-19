Ovaj horoskopski znak žrtvuje sve zbog ljubavi: Niko drugi ne voli tako jako i duboko kao on

Nijedan znak Zodijaka ne voli tako duboko i snažno kao Ribe. Rođeni u ovom vodenom znaku žive za ljubav, spremni da za nju žrtvuju sopstvene želje i ciljeve, a zauzvrat traže samo da budu voljeni i cenjeni.

Žene rođene u znaku Riba – prave zavodnice

Žene Ribe osvajaju senzualnošću, sanjivim pogledom i punim usnama koje obećavaju nezaboravne trenutke. Njihova najveća vrednost je ljubav – ne mogu biti potpuno srećne ako nisu zaljubljene. Spremne su na velika odricanja, ali često se vežu za partnere koji iskorišćavaju njihovu emotivnost. U takvim vezama mnogo daju, a malo dobijaju, pa ponekad utehu traže u naručju neznanca ili u prejedanju. Prava sreća stiže kada pored sebe imaju muškarca koji ih voli bezuslovno i pruža im osećaj sigurnosti.

Muškarci Riba – idealni romantici

Muškarci rođeni u ovom znaku predstavljaju prototip savršenog partnera – nežni su, brižni i puni pažnje. U mladosti su veliki zavodnici i retko ostaju bez udvaračica, jer umeju slušati i čine da se svaka žena pored njih oseća posebno. Kada se zaljube, pred partnerkom su potpuno posvećeni, trudeći se da joj ispune svaku želju. U vezi traže poštovanje i vernost, a ako naiđu na nesporazume, mogu potražiti utehu van braka. Ipak, uz podršku i razumevanje, muškarac Riba postaje najodaniji saputnik kojeg možete poželeti.

