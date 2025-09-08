Ovaj znak horoskopa najduže odbija da se zaljubi, svoje srce čuva do poslednjeg trenutka

Zaljubljivanje je za neke jednostavan trenutak, dok drugima predstavlja dug i promišljen proces. Jedan horoskopski znak analizira svaki detalj pre nego što dopusti da emocije preuzmu kontrolu.

Radi se o Devici.

Device rođene između 23. avgusta i 22. septembra poznate su po analitičkom pristupu životu. Kada im se neko dopadne, višestruko će vagati prednosti i mane pre nego što se prepuste osećanjima. Njihova težnja ka sigurnosti i savršenstvu često ih koči da poslušaju srce, pa retko iskusno zaljubljivanje na prvi pogled.

Spora izgradnja poverenja

Pravom otvaranju Device prethodi niz unutrašnjih borbi. Potrebno im je vreme da shvate da je druga strana ozbiljna i pouzdana, a najsitniji znak nesigurnosti može ih naterati da se povuku i zaštite svoje srce. Iza njihova rezervisanog ponašanja krije se duboka potreba za stabilnošću.

Nepokolebljiva odanost kad se zaljube

Kad jednom premoste unutrašnje barijere, Device pokazuju izuzetnu odanost i posvećenost. Njihova ljubav tada postaje čvrsta i dugotrajna, oslobođena sumnji i straha od razočaranja – ali samo uz partnera koji razume njihov tempo i pruži im strpljenje koje im je neophodno

