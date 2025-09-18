Ovaj znak horoskopa u ljubavi puno daje, a još više traži: Strast i vernost su njihov zaštiti znak

Ljudi rođeni u znaku Lava vode buran i intenzivan ljubavni život. Oni kreću na sve ili ništa, pa sa njima nikada nema dosade. Kada partner dokaže da zaslužuje njihovo poverenje, Lav pruža strastvenu i predanu ljubav kakvu retko ko može uzvratiti.

Lavica – zavodnica puna samopouzdanja

Lavice obožavaju da osvajaju pažnju i često rado koriste svoj neodoljivi šarm, čak i bez namere za ozbiljnu vezu. Ne podnose posesivne ni ljubomorne partnere koji ne mogu da razumeju njihovu potrebu da im se sviđa. Vole komplimente, pažnju i status posebne osobe, ali kada se zaljube, postaju zahtevne i posesivne. Dvostruki kriterijumi su im česta navika: sebi sve dozvoljavaju, a partneru ne opraštaju ni pogled ka drugoj osobi.

Muškarac Lav – šarmantni lovac

Muškarci rođeni u ovom znaku osvajaju energiješkim pristupom i velikim romantikama. Obasipaju izabranicu pažnjom, komplimentima i grandioznim gestovima. U mladosti menjaju partnere u potrazi za uzbuđenjem, dok im s godinama raste želja za stabilnošću i porodicom. Privlače ih jake, samouverene žene koje mogu biti njihove ravnopravne partnerke. Iako su strastveni u krevetu i spremni na velike žrtve, očekuju slobodu i razumevanje sopstvenih potreba.

Strast i očekivanja

Bez obzira na pol, Lavovi žive ljubav intenzivno i očekuju potpunu posvećenost. Njihova velika strast može pružiti neizmeran užitak, ali partner mora računati na njihove visoke standarde i stalnu potrebu za potvrdom vrednosti. Kada se iskreno angažuju, spremni su da ulože sve – ali zauzvrat zahtevaju jednaku strast i vernost.

