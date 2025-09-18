Ovaj znak je najgori u seksu: U krevetu je katastrofa — a glumi Kazanovu

Znak koji obećava vatru, a donosi tišinu — astrološki Kazanova koji razočara.

Nećemo okolišati — svi znamo bar jednu osobu koja se hvali svojim „veštinama u krevetu“, a kad dođe do akcije, sve se svede na zbunjen pogled i nespretne pokrete. I da, astrologija ima svoje mišljenje o tome.

Ko je glavni krivac?

Prema astrolozima, znak koji najviše obećava, a najmanje isporučuje u seksu je… Blizanac. Da, baš onaj koji priča kao da je prošao sve tantričke škole sveta, a u stvarnosti ne zna šta da radi s rukama.

Zašto baš Blizanac?

Blizanci su verbalno šarmantni, duhoviti i puni samopouzdanja. Ali kad se svetla ugase, njihova mentalna hiperaktivnost i nedostatak emocionalne dubine često sabotiraju intimnost. Sve ostane na priči, a telo ne prati.

Kako se ponašaju u krevetu?

Kao da su na audiciji za ulogu Casanove. Mnogo pokreta, malo osećaja. Fokusirani su na performans, ne na povezanost. Partner se često oseća kao statista u njihovoj solo predstavi.

Da li se mogu popraviti?

Naravno. Ako Blizanac nauči da uspori, sluša i bude prisutan, stvari se menjaju. Ali to zahteva rad, a ne samo šarm.

Ako ste ikada imali utisak da ste u krevetu sa nekim ko više razmišlja o tome kako izgleda nego kako se oseća — verovatno ste bili sa Blizancem. I to ne mora da bude loše, ako se igra pretvori u iskrenost.

