Ovaj znak mora da bira: Bivša ljubav koja još boli ili novi početak pun neizvesnosti?

Rak je pred izborom koji ne prašta – bivša ljubav ili sloboda. Odluka mora da padne.

Neki znakovi se lome tiho. Rak – nikad. Kod njega se sve oseća do kostiju. I sad, pod uticajem retrogradnog Merkura i Venere u opoziciji, Rak mora da preseče: da li da se vrati u zagrljaj koji još miriše na poznato, ili da zakorači u nepoznato koje obećava mir?

Bivša ljubav nije prošlost – ona je rana koja još krvari

Poruke koje stižu niotkuda, pesme koje ga podsećaju, snovi koji vraćaju ono što je potisnuto. Rak ne zna da zaboravi – zna samo da oseća. Ali osećaj nije uvek istina. I zato je ovaj trenutak presudan.

Novi početak ne obećava – ali oslobađa

Možda nema leptiriće. Možda nema sigurnost. Ali ima prostor. Da se diše. Da se ne objašnjava. Da se ne vraća unazad. Rak mora da se zapita: da li je ljubav ono što boli, ili ono što ne traži da se menjaš?

Astrološki aspekti: vreme je za iskrenost

Tranziti ne lažu. Ovo je period kada se sve vraća – ali ne da bi se ponovilo, već da bi se završilo. Ako Rak ne preseče sada, sledeći krug će biti još bolniji. Univerzum ne provocira bez razloga – testira spremnost da se bira sebe.

Praktičan savet za Rakove

Napiši dve poruke: jednu bivšoj ljubavi, jednu sebi u budućnosti. Koja ti zvuči kao istina? Koja te oslobađa? Odluka ne mora da bude drastična, ali mora da bude tvoja. Ne zbog horoskopa – već zbog mira.

Rak je na raskrsnici. Bivša ljubav možda još kuca, ali novi početak ne čeka zauvek. I jedno i drugo nosi rizik – ali samo jedno vodi ka rastu. Ne moraš da znaš sve odgovore. Dovoljno je da znaš šta više ne želiš.

