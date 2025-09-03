Ovaj znak vodi ljubav već na prvom sastanku. Ko bi rekao za njih!

Ko bi to rekao…

Ako ste ikada pitali koji horoskopski znak se ubedljivo najviše prepušta svojim strastima i rado pristaje na seks, već na prvom sastanku. Čini se da konačno imamo odgovor.

Istraživanje internet stranice Plenty Of Fish, u kome je učestvovalo 2.000 ljudi iz Velike Britanije, otkrilo je da se intimnom odnosu najbrže prepuštaju Vodolije.

Čak 15 odsto ljudi rođeno u ovom horoskopskom znaku je priznalo da je imalo seks na prvom sastanku.

Ljudi rođeni u periodu od 21. januara do 18. februara poznati su po svojoj lepršavosti i zavodničkim sposobnostima, a kada je reč o emocijama vrlo lako se zaljubljuju i spremni su da brzo preskoče sva ona „dosadna“ pitanja i da uskoče u krevet.

