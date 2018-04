Ovaj znak voli nežnost – ali u plamenu strasti

Vi i u životu i u ljubavi držite pre svega do svoje slobode. Čak i kada nekog duboko zavolite, vi se plašite da se previše ne vežete. Strahujući da ne postanete nečiji rob, u stanju ste da partnera čak i ostavite, iako vas je voleo.

Ukoliko uplovite u brak, na taj odnos mislićete do kraja života. Verni ste, a vernost tražite i od svog partnera.

Ako se kojim slučajem razvedete, bez obzira na to čijom krivicom, tog partnera nikada nećete zaboraviti, čak i kada se upustite u vezu sa drugim.

Veoma ste ljubomorni i u pricipu ste patrijarhalni.

Prevaru nikad ne opraštate. Potpuno ste isključivi. Više volite i raskid, nego da ostanete sa nekim ko vas je prevario.

U ljubavi ste izuzetno temperamentni, ali svoja osećanja ne pokazujete javno: čak delujete hladno. Sa partnerom ste sasvim drugačiji – puni ljubavi i strasti. Zauzvrat i tražite izlive nežnosti i bujice strasti.

Iako ste žena koja, pre svega, ceni razum, u ljubavi sve podređujete osećanjima. Suprugu ćete u svakoj prilici pomoći nesebičnim savetima. Nećete smatrati da ste time podneli neku izuzetnu žrtvu, čak i ako ste zbog toga zapostavili sebe.

Volite društvo i želite da se predstavite kao komunikativna osoba koja ima širok krug poznanika. Zato želite partnera koji je dinamičan kao vi, a ne onog koji je povučen i više voli porodično gnezdo nego posete i sedeljke.

U traganju za novim poznanicima nećete uvek uspevati – bićete više sami nego u društvu. Nikada nećete shvatiti da je bolje imati malo odanih prijatelja nego mnogo neiskrenih.

Iako volite čoveka koga ste izabrali, ponekad se prema njemu nepravedno ponašate. Uzimate mu za zlo sitnice koje vam smetaju, a koje, u stvari, nemaju nikakvu važnost. Ne možete, na primer, da podnesete da je nemarno obučen, prebacujete mu suviše glasan smeh ili neke upadice u razgovoru koje ste samo vi primetili.

U suštini, plašite se da vas on svojim nonšalantnim i pomalo slobodnim ponašanjem ne obruka, ne okrnji vaš ugled. Živite u stalnom strahu da ćete zbog njega ispasti smešni. To je samo odraz vašeg cepidlačenja kojeg bi trebalo da se oslobodite ako želite skladan brak.

Ne treba vam partner vrlo sličan vama – vi sa takvim čovekom ne biste mogli. U svakodnevnom životu dolazilo bi do nesuglasica, čak neprekidnih svađa. Ako bi on želeo da vam nametne svoju volju, vi to ne biste otrpeli i vaš brak bi postao bojno polje.

Želite da vodite glavnu reč u domaćinstvu, uvereni da vaš suprug za to nije sposoban. Porodični budžet vodićete vi.. Ponekad ćete kupiti neku ekskluzivnu stvar za stan.

Kao majka, niste popustljivi. Trudićete se da vam deca budu uzorna. Nećete žaliti ni vremena ni novca da im pružite solidno vaspitanje. U tome ćete se uvek dogovarati sa partnerom.

Vi ste, jasno, BLIZANCI (od 22. maja do 21. juna) u horoskopu.