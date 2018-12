Saznajte šta je u horoskopu i zavedite ga OVAKO

Sviđa vam se neko i želite da bude vaš (-a)? Saznajte šta je u horoskopu.

Ovan

Pokažite mu da volite izazov i uzbuđenja. Spomenite da vas zanimaju muške stvari tipa ratne tehnike ili vratolomne vožnje gliserom i već ste na pola puta do njegovog srca.

Pohvalite se da volite da gledate putopisne filmove i dokumentarce o divljim životinjama i neistraženim predelima. Kad počne zaneseno da priča o idealima, ne rušite mu ih hladnom logikom i sarkazmom.

Prilagodite li se njegovim egocentričnim stavovima i zahtevima, imaćete ključ za njegovu dušu.

Bik

On je hedonista koji ne može živeti bez komfora, topline doma i materijalne sigurnosti. Primeti li da ste porodični tip, neće ostati ravnodušan, a kako je veliki gurman, češće mu spominjite svoje kulinarske sposobnosti. Ubrzo bi mogao poželeti da sa vama eksperimentiše u kuhinji.

Najslađe su mu teme o novcu i materijalnim stvarima pa će se u razgovoru ubrzo pohvaliti planovima vezanim uz kuću, zemljište ili vikendicu. Počnite razgovor o slikama, izložbama i umetnosti uopšte jer je esteta i voli sve što je lepo.

Blizanac

Vodite debate s njim o politici i sportu na vrckast način jer u svemu traži humor i ironiju, pa i kad je reč o ozbiljnim stvarima. Voli film, pozorište, televiziju i spektakle pa će ga svaki razgovor o tome razveseliti.

Budite dobro upućeni u sve moguće tračeve i informisani o događanjima u gradu, te s njim ogovarajte estradne zvezde. Najsrećniji je kad zabavlja i uveseljava druge te kad je tamo gde se nešto događa, pa će ga zanimati sve teme o društvenim događanjima.

Rak

Istaknite ljubav prema domovini i vezanost za korene jer Rak voli razgovore o ljubavi prema domu i domovini. Pokažite ljubav prema porodici, kući i životinjama, a u šetnji s njim divite se drugoj deci i recite kako biste voleli da imate veliku porodicu.

Razgalićete ga ako ga pozovete kod sebe da pogledate romantični film ili istorijski spektakl, najbolje crno–beli. Obožava istoriju i stare kulture, pa će mu već vaš pomen “dobrih starih vremena” dati materijala za razgovor.

Lav

Želite li da pridobijete njegovu pažnju, pokažite da ste na visini njegovih želja u intelektualnom i telesnom smislu. Prikažite se kao poslovno uspešni, samostalni i materijalno potkovani.

Uskoro će početi da vam otkriva svoje visoke ambicije i u vama videti ženu dostojnu pažnje. Brine se o vlastitom izgledu i kondiciji pa se pohvalite da ste malopre izašli iz teretane. Ubrzo bi vas mogao pozvati da vidite njegovu malu kućnu teretanu.

Devica

Preobrazite se u pedantnu, realnu, štedljivu i poslovnu osobu. Navedite ga na razgovor o njegovu poslu, to mu je neiscrpna tema.

Device vode dosta računa o zdravlju, pa će ga oduševiti vaša kućna literatura o nezi tela. Skrenete li na temu o jelu, istaknite da pazite na kalorije i volite zdravu hranu.

Vaga

Ako se pokažete kao ekstravagantna žena koja u društvenom životu uživa punim plućima, veliki su izgledi da ćete zainteresovati muškarca Vagu.

Rado ide na sva mesta na kojima se lepota spaja sa stilom i dobrim ukusom pa mu recite da često posećujete muzeje, izložbe i koncerte. Vole sve teme vezane uz modu i lepotu.

Škorpija

Škorpiju zanima sve intrigantno i tajnovito pa je strastveni ljubitelj filmova strave i užasa te kriminalističkih romana. Obožava da priča o politici i prati sva politička događanja u svetu, pa pokažite da vas to zanima.

Osvojićete ga ako mu priznate da ste pretplaćeni na nekoliko erotskih časopisa ili da u kućnoj videoteci imate pravo bogatstvo erotskih filmova. Seks mu je glavna preokupacija i o njemu može da raspravlja satima.

Strelac

Privući ćete ga poslovicom “u zdravu telu zdrav duh” pa, dok vaš Strelac trči ili igra tenis, pohvalite se sličnim aktivnostima. Tad ćete moći satima da razgovarate o vitaminima, proteinima i svim čudesima za oblikovanje tela.

Usred neobveznog razgovora recite da žurite kući da gledate utakmicu i da se vidite posle. Verovatno će vas nazvati za pola sata i s vama oduševljeno komentarisati rezultat. Istaknite da obožavate putovanja i egzotične zemlje, da biste rado išli na safari ili vozili reli.

Jarac

Zanimajte se za njegov posao i ostavite dojam štedljive osobe koja zna ulagati u budućnost. Pričajte mu o svom poslu i primanjima, nekretninama, kreditnim karticama ili imovini, što će popratiti s neskrivenim zadovoljstvom.

Nešto biste morali znati i o politici jer je upućen u sve, pa će to očekivati i od vas. Iznesite svoja strahovanja o ozonskim rupama i nesigurnosti sveta u kojem živimo te će u vama videti srodnu dušu.

Vodolija

Sve što je avangardno budi mu znatiželju pa potstaknite razgovor o životu na drugim planetima, kometima ili crnim rupama. Pohvalite se da obožavate naučniku fantastiku i da imate takvih filmova kod kuće.

Budite uvereni da će se ponuditi da ih gledate zajedno. Fasciniran je modernom tehnologijom pa svakako nabavite računar. Pravite se da vas ludo zanima svet računara, ali da ste početnik i sav sretan dolepršaće ka vama da vam prenese svoje znanje.

Riba

Razgalićete ga ako pokažete da se razumete u klasičnu muziku i negujete ljubav prema umetnosti. Ribe obožavaju muziku pa će mu svaka tema o njegovu omiljenom pevaču biti nadahnuće da vam o tome priča danima.

Pokažite ljubav prema napuštenim životinjama jer ih on kod kuće sigurno ima nekoliko. Briga o zdravlju jedna mu je od omiljenih tema, no voli i more, ali i mistiku, religiju te svet paranormalnog.