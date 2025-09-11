Ove 4 horoskopska znaka pronalaze srodnu dušu do kraja septembra

Septembar 2025. doneće prekretnicu u ljubavnom životu četiri znaka Zodijaka. Planetarna kretanja, pomračenja Sunca i Meseca, kao i tranziti Jupitera, Marsa i Venere, otvaraju vrata sudbinskim susretima. Evo ko treba samo da prepozna priliku i veruje sebi.

Bik – Spontanost otvara vrata sudbine

Solarno pomračenje u Devici 21. septembra aktivira petu kuću ljubavi i strasti. Svakodnevni flert može prerasti u ozbiljnu priču, a Jupiter u Raku pojačava vašu privlačnost i samopouzdanje. Ključ je da izađete iz zone komfora – prihvatite spontane pozive i verujte instinktu.

Rak – Oslobađanje prošlosti donosi novu ljubav

Lunino pomračenje u Ribama 7. septembra pomaže vam da otpustite stare emotivne rane. Jupiter koji prolazi vašim znakom magnetiše nove ljude, dok Mars u Škorpiji od 22. septembra rasplamsava strast. Dozvolite sebi da budete ranjivi i prvi napravite korak ka onome ko vas privlači.

Jarac – Balans između posla i ljubavi

Jupiter u Raku podstiče vaš sektor partnerstva, a solarno pomračenje u Devici pruža šansu za susret na poslovnom putu ili edukaciji. Mars u Škorpiji naglašava potrebu za društvom i zajedničkim planovima. Izdvojite vreme za ljubav onako kako planirate sastanke – tako ćete otvoriti prostor za iskrenu vezu.

Vodolija – Prijateljstvo se pretvara u romansu

Venera u Lavu središte stavlja na vaš sektor veza, a skladni aspekti sa Marsom u Vagi i Plutonom u vašem znaku podižu autentičnost i magnetizam. Prijateljstva i zajednički projekti lako mogu prerasti u duboku vezu. Ne analizirajte previše – sledite emocije i dozvolite ljubavi da se razvije.

Ovaj septembar pruža savršene astrološke uslove, ali prava čarolija leži u vašoj spremnosti da pokažete inicijativu i verujete unutrašnjem glasu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com