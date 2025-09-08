Ovi horoskopski znakovi razaraju svaku svoju vezu: Otkrivamo pravi razlog zašto su užasni u ljubavi

Svaki horoskopski znak ima svoje ljubavne navike, ali neki od njih imaju posebno destruktivan pristup odnosima. U nastavku otkrivamo zašto pojedini znaci često ne uspevaju da izgrade stabilne i ispunjene veze.

Ovan

Ovnovi ulaze u vezu bez dovoljno promišljanja i retko uključuju partnera u svoje planove. Njihova želja za nezavisnošću i „hladan“ stav često ostave drugu stranu zbunjenu i udaljenu.

Bik

Bikovi postavljaju previše testova kako bi proverili da li je partner „dovoljno dobar“, a kad strpljenje istekne, vezu prekidaju jer im nije isplativo da stalno skaču kroz obruče.

Blizanci

Blizanci drže opcije otvorenima i brzo im dosadi ako veza postane previše zahtevna. Emocionalna složenost ih plaši pa radije ostaju na distanci nego da se upuste u dublji odnos.

Rak

Rakovi u ljubav ulaze s idejom da mogu preobratiti partnera i učiniti ga predanim. Kada ne uspiju da promene tuđu volju, razočaraju se i udalje, iako nisu iskreni prema sopstvenim potrebama.

Lav

Lavovi ne prihvataju „skoro“ i „nije dovoljno“ – ako veza ne zadovoljava njihove visoke standarde, brzo je prekidaju. Iako su magnetični i samouvereni, ne trpe kompromis.

Devica

Device napuštaju veze kad osete da partneri nisu na istoj talasnoj dužini ili nemaju iste životne ciljeve. Radije odustaju nego bi silom održavale odnos koji ne funkcioniše.

Vaga

Vage toliko brinu o tome da ne povrede partnera da zaborave da pokažu svoje pravo ja. Taj nedostatak autentičnosti čini veze površnim i neretko ih gurnu u krizu.

Škorpija

Škorpije inicijalno unose ogromnu strast, ali brzo sagore ako veza nema čvrste temelje. Intensitet bez dubine vodi u razočaranje i prekid, umesto u dugoročnu posvećenost.

Strelac

Strelčevi cene slobodu iznad svega i lako se osećaju sputano u vezi. Kad im partner postane previše zahtevan, radije prekinu vezu nego što će pregovarati o granicama.

Jarac

Jarčevi stavljaju karijeru i obaveze ispred ljubavi, pa retko imaju vremena za partnera. Čak i kada žele da održe vezu, posao im redovno „bude izgovor“ za distancu.

Vodolija

Vodolije izbegavaju intimne trenutke jedno na jedno i više vole druženje u grupi. Odbijanjem zajedničkih aktivnosti održavaju distancu i ostavljaju utisak hladnoće.

Ribe

Ribe očekuju da partneri čitaju njihove misli i retko jasno izražavaju osećanja. Takva pasivnost zbunjuje drugu stranu, koja ne zna šta se događa i često odustaje.

Svesni svojih slabosti, predstavnici ovih znakova mogu raditi na boljoj komunikaciji, postavljanju granica i istinskoj iskrenosti kako bi izbegli ponavljanje starih grešaka u ljubavi.

